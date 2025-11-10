Sinner e Allegri, pranzo e risate insieme prima delle Atp Finals: quell'amicizia nata ai tempi Juve

L’Italian Day accende le luci su un tavolino del ristorante al Circolo Stampa Sporting. Non c’è partita, ma il confronto non manca, più che mai rilassato, a guardarli da lontano. I due sono amici, insomma, sono più che semplici conoscenti, e dalla scorsa estate hanno un motivo in più per esserlo fino in fondo. Jannik Sinner siede di fronte a Max Allegri, e se la ride alle battute del tecnico toscano. Pranzo leggero, poi Sinner riposerà e alle 16 sarà in campo con lo sparring partner di queste prime giornate torinesi, il giovane ceco Maxim Mrva. Due ore di sgobbo, di quelli duri, sotto la guida dell’intero Team. È la vigilia del confronto con Auger-Aliassime. I due si sono lasciati in finale a Paris La Defense, si ritrovano a Torino, in un continuo spazio-tempo che renderà più interessante il secondo tempo della partita. Il primo, lo sapete, l’ha vinto Jannik, ventitreesimo trofeo della carriera, il quinto quest’anno. Ma prima c’è l’altro Maxim, che ora è allenatore del Milan, la squadra del cuore di Sinner. Ed è ovvio che l’Italian Day e la maglia rossonera siano al centro di qualche scambio tra i due, magari di qualche domanda più diretta e di qualche curiosità.
Il rapporto di Jan e Max
Jan e Max si sono conosciuti nel 2022, al JMedical, dove Sinner si recò per risolvere i problemi all’anca (e dove è tornato alla vigilia delle Finals per una “messa a punto” completa). Poi si sono rivisti varie volte. Traspare affetto quando li vedi assieme, e reciproco interesse per i momenti che stanno vivendo. Allegri, fatti i dovuti distinguo (che non sono nemmeno pochi), è uno di quegli allenatori del calcio che potrebbe somigliare, in chiave tennistica, a Darren Cahill. Per il modo di stare dalla parte dei giocatori, di interessarsi a loro, di avere sempre un buon consiglio da dare, e non soltanto per quel che riguarda il campo. Pomeriggio con Musetti, serata con Sinner. Avversari impegnativi, Lorenzo contro Fritz, Jannik con il canadese. È la prima volta che il torneo dei Maestri organizza una giornata tutta in bianco, rosso e verde. Non era successo ai tempi di Panatta e Barazzutti, che al Master giunsero in anni differenti, seppure non lontani (Adriano a fine 1975, Corrado nel 1977), e non sarebbe potuto succedere nemmeno quando alle Finals si qualificava (accadde due volte, e una terza come riserva) Matteo Berrettini. Lo spunto più italiano delle Finals, prima di questa giornata con Musetti e Sinner in campo, prese forma nel 2021, quando Matteo fu costretto al ritiro per un problema agli addominali contro Zverev. Subentrò Sinner, quell’anno riserva, che prima sconfisse Hurkacz poi fu a due punti dal fare lo sgambetto a Medvedev, dopo aver perso 6-0 il primo set. Al momento dell’addio, Matteo inviò a Jan un messaggio affettuoso, un episodio che ha finito per legare i due ancor più strettamente.
L'impegno di Musetti
È un fatto, il tennis di casa nostra sta poco a poco prendendo possesso anche di un prova del circuito che, finita l’era di Panatta e Barazzutti, per i nostri colori era sembrata inarrivabile. Sinner ha portato a casa una finale (2023) e una vittoria (2024), e nei dodici confronti fin qui sostenuti (questa è la sua quarta partecipazione) ha ottenuto dieci successi e due sconfitte. Non solo, con cinque giocatori qualificati il nostro tennis si pone di fianco a nazioni dal nobilissimo Dna tennistico come Germania e Russia, all’ottavo posto di una classifica che vede in testa, incontrastati, gli Stati Uniti. La storia dei due confronti odierni dice che l’Italia entra in scena da protagonista. Lorenzo Musetti è in vantaggio con Taylor Fritz, 3-2, e Jannik Sinner quest’anno ha ribaltato lo 0-2 per Felix Auger-Aliassime trasformandolo anch’esso in un 3-2 a suo favore. Lorenzo non perde contro Fritz dal 2022. L’anno scorso l’ha battuto a Montecarlo, a Wimbledon e ai Giochi Olimpici di Parigi. Storia quasi identica tra Sinner e Aliassime: tre volte di fronte quest’anno e tre successi italiani, a Cincinnati, nella semifinale degli US Open e nella finale dell’Indoor di Parigi.