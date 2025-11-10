Sinner- Auger Aliassime, orario e dove vedere in tv e streaming le Nitto Atp Finals  

TORINO - Jannik Sinner fa il suo debutto alle Nitto Atp Finals. Il tennista attualmente numero 1 al mondo si troverà dall'altra parte della rete quel Felix Auger-Aliassime sconfitto una settimana fa nella finale del Masters 1000 di Parigi. I due si ritrovano a Torino, in un continuo spazio-tempo che renderà più interessante il secondo tempo della partita. Il primo, lo sapete, l’ha vinto Jannik, 23° trofeo della carriera, il 5° quest’anno. Sinner che arriva alla partita dopo una domenica speciale passata a pranzo con l'allenatore del Milan Massimiliano Alleg ri, seguita da un riposoe prima dell'allenamento di due ore con il giovane ceco Maxim Mrva . Un lunedì a tinte azzurre visto che oltre Jannik sarà in scena (nel pomeriggio) anche Lorenzo Musetti impegnato con Taylor Fritz . intanto nel Gruppo Borg che è iniziato domenica sera con la netta vittoria di Alexander Zverev su Ben Shelton .

Sinner-Auger Aliassime: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Auger-Aliassime, valida per il primo match del Gruppo Borg delle Nitto Atp Finals, è in programma questa sera all'Inalpi Arena di Torino alle 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai2 mentre via satellite su Sky Sport Uno(201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now e RaiPlay. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Sinner-Auger Aliassime, i precedenti

Sinner ed Auger-Aliassime si sono affrontati a livello Atp 6 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 3-2 (una partita non si giocò) in favore dell'azzurro. Jannik si è aggiudicato l'ultima proprio settimana scorsa in occasione della finale del Masters 1000 di Parigi