Paolini: "Non cambio lo staff e le mie ambizioni". Sul doppio con Errani...

Una settimana, l'ultima, da dimenticare in un anno da ricordare. Jasmine Paolini definisce “positivo” il 2025 che si è chiuso con le WTA Finals e ora guarda avanti nonostante la sfortuna l'abbia colpita in Arabia. Un virus influenzale ha compromesso il torneo, ma non gli toglie il suo sorriso. La stagione sulla quale sta calando il sipario, infatti, è quella che comunque l'ha vista trionfare a Roma, sia in singolo davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che nel doppio. E poi il successo al Roland Garros di Parigi insieme a Sara Errani, oltre al pass strappato che le ha consentito di presentarsi al torneo di fine anno dove si sono affrontate le migliori otto della stagione. E sì, sicuramente sognava un epilogo diverso, ma il suo sorriso resta lì e lo mostra a Torino, dove si trova in questi giorni per vedere da vicino i suoi colleghi. Tra un selfie e un autografo è letteralmente presa d’assalto nello stand Intesa Sanpaolo del Fan Village, ma Jas accontenta tutti prima di riposare qualche giorno per poi iniziare a preparare la nuova stagione.
Come sta? «Adesso bene. Sono stati giorni tosti, ma sono cose che non si possono controllare. Non giocare le WTA Fnals al 100% non è stato bello, ma si guarda avanti».
Qual è il suo bilancio del 2025? «Resta un anno positivo, mi sono qualificata alle Finals e quello da l’idea di ciò che è stata la stagione. Il ricordo più bello è Roma, poi ci sono stati tanti momenti belli come la BJK Cup e anche Parigi in doppio. Ho vissuto anche momenti tosti, di crescita, e spero mi siano serviti per il futuro».
Dunque il prossimo anno chi l’allenerà? «Nell’ultima parte di stagione abbiamo trovato stabilità e sono contenta del team che ho (Pizzorno, Gaio ed Errani, ndr). Sono le persone giuste con cui proseguire».
Con Sara Errani continuerà anche in doppio? «Per ora sì, intanto cominciamo dall’Australia».
Ma dopo due anni così, come si alza ancora l’asticella? «Continuando a lavorare e cercando di capire cosa mi manchi. Sarà difficile, l’obiettivo è rimanere a questo livello. Io provo a vedere cosa fanno gli altri meglio di me per aggiungere un mattoncino a quello che sono io, perché se si resta fermi si torna indietro».
Però ci pensa che come Flavia Pennetta e Francesca Schiavone oggi è tra le tenniste italiane più forti della storia? «(Ride, ndr) Non è una cosa a cui penso troppo. Cerco di fare il mio percorso e scrivere la mia storia. Negli ultimi due anni ho vissuto delle delle emozioni e spero di continuare così. Ora mi godo il momento, poi vedremo a fine carriera».
Invece che ne pensa di 4 italiani alle Finals di Torino? «Incredibile. Un traguardo che se dieci anni fa ce lo avessero detto non ci avrebbe creduto nessuno. Poi la coincidenza di giocare in Italia è stupenda, il lavoro della federazione per portare questo torneo qui a Torino è stato incredibile e stanno promuovendo benissimo il tennis. Poi ci sono ragazzi come Sinner, Musetti, Bolelli e Vavassori che lo promuovono ancora di più giocando qui».
Cosa si senti di dire? «Gli faccio un grosso in bocca al lupo, a tutti. Mi auguro si godano l’esperienza e che diano il massimo mettendo in campo il loro miglior tennis che è quello che direi a me stessa. Poi Sinner qui ha già vinto e sa bene cosa fare».
Quindi mancano solo WTA Finals in Italia? «Sarebbe bellissimo, ovvio. Ma già è difficile qualificarsi, averle in Italia poi sarebbe un sogno».
