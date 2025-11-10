Sinner-Auger Aliassime, diretta Nitto ATP Finals: l’esordio di Jannik in tempo reale

Jannik Sinner torna in campo alla Inalpi Arena di Torino per difendere il titolo e puntare al ritorno in vetta alla graduatoria mondiale: ovvero la posta in palio più alta della stagione dopo le finali Slam. A contendergli l'esordio alle Nitto Atp Finals sarà il n.8 Felix Auger-Aliassime, già affrontato e sconfitto al 1000 di Parigi. Il vincitore affronterà Alexander Zverev, che nel match d'apertura del gruppo Bjorn Borg ha sconfitto Ben Shelton con lo score 6-3, 7-6.