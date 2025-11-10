Tuttosport.com
Sinner-Auger Aliassime, diretta Nitto ATP Finals: l’esordio di Jannik in tempo reale

Il numero 2 al mondo scende in campo a Torino per dare il via alla difesa del titolo e puntare al ritorno in vetta al ranking
Non iniziato11/10/2025, ore 7:30:
Jannik Sinner Ranking: 2
0
0
Felix Auger-Aliassime Ranking: 8
Jannik Sinner torna in campo alla Inalpi Arena di Torino per difendere il titolo e puntare al ritorno in vetta alla graduatoria mondiale: ovvero la posta in palio più alta della stagione dopo le finali Slam. A contendergli l'esordio alle Nitto Atp Finals sarà il n.8 Felix Auger-Aliassime, già affrontato e sconfitto al 1000 di Parigi. Il vincitore affronterà Alexander Zverev, che nel match d'apertura del gruppo Bjorn Borg ha sconfitto Ben Shelton con lo score 6-3, 7-6.

19:25

La finale del 2023

Il trionfo contro Fritz, ha inoltre riscattato la finale persa contro Djokovic, che nel 2023 a Torino si è imposto con un doppio 6-3.

19:15

Il trionfo del 2024

Alla Inalpi Arena, Sinner difende il titolo conquistato il 17 novembre 2024 contro Fritz, sconfitto con un doppio 6-4. 

19:05

Finals 2025: i gironi

Questi i gruppi delle Finals 2025, che nella fase a girone vedranno i vincitori del primo match affrontare i vincitori del secondo:

  • Gruppo Borg: SinnerZverevSheltonAuger-Aliassime.
  • Gruppo Connors: AlcarazFritzDe MinaurMusetti.

19:00

Sinner-Auger Aliassime: i precedenti

Sinner e Auger Aliassime si affrontano per la 6ª volta in carriera, con il campione azzurro che si è imposto negli ultimi 3 incontri. Questi tutti i precedenti, incluso in forfait dell'altoatesino a Madrid 2024:

  • Parigi-La Defense Arena 2025, finale: Sinner b. Auger-Aliassime 6-4, 7-6(4).
  • US Open 2025, semifinale: Sinner b. Auger-Aliassime 6-1, 3-6, 6-3, 6-4.
  • Cincinnati 2025, quarti di finale: Sinner b. Auger-Aliassime 6-0, 6-2.
  • Madrid 2024, quarti di finale: Auger-Aliassime b. Sinner w/o.
  • Cincinnati 2022, ottavi di finale: Auger-Aliassime b. Sinner 2-6, 7-6(1), 6-1.
  • Madrid 2022, ottavi di finale: Auger-Aliassime b. Sinner 6-1, 6-2.
Inalpi Arena, Torino.

Inalpi Arena, Torino.

