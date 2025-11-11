Sinner sicuro: "Non farò sempre così, ora le cose cambiano". Poi le due ammissioni

TORINO - Buona la prima per Jannik Sinner alle Nitto Atp Finals . Il campione in carica, infatti, all'esordio ha battuto Felix Auger-Aliassime che, dopo aver giocato un ottimo primo set, perso 7-5 , complice un infortunio al polpaccio , ha poi mollato gli ormeggi perdendo 6-1 il secondo. Per l'azzurro ci sarà ora la sfida contro il tedesco Alexander Zverev , vittorioso al debutto contro l'americano Ben Shelton con il punteggio di 6-3 7-6. "È stata una partita di alto livello fino al 6-5 - racconta l'azzurro in conferenza stampa -. Ho avuto le mie chance sul 15-30 e sul 30-40, ma può succedere. Tatticamente oggi lui ha cambiato due o tre cose, ma mi sono fatto trovare pronto. Poi ha avuto un piccolo problema fisico ed è cambiato tutto. Una volta preso il break, sono stato attento a servire bene. Felix è uno che si merita di essere qui, uno dei più difficili da battere su questa superficie”.

Le parole di Sinner dopo il successo su Auger-Aliassime

Acclamato dall'Inalpi Arena di Torino, il 24enne di San Candido ha idealmente accolto l'abbraccio del pubblico regalando un'ora e 40 minuti di ottimo tennis. “Sto guardando poco le altre partite – ammette –. So i risultati, ma non ne sto vedendo molte. Sto più attento a quello che faccio io, non sposto un allenamento per vedere gli altri. Magari guardo dopo, i punti importanti, ma cerco di non perdere energie. So quello che mi sto giocando qui, ma non è tutto nelle mie mani. Sono contento della partita di stasera e questo è quanto”. È un Sinner serafico, sicuro dei propri mezzi: “Il primo game sono partito benissimo, con quattro prime. E quello ti dà tanta fiducia. Volevo iniziare forte, perché sapevo che anche lui avrebbe cercato di fare lo stesso. Ci sono dei giocatori a cui cerchi di levare il tempo – spiega –. Tatticamente provi a farlo. Quando avevo la palla da tirare, la tiravo. Quando hai poche chance le devi sfruttare, altrimenti rischi di perdere il set. Oggi il gioco era molto veloce e questo mi ha aiutato tanto”. Sul servizio: "Variare mi sta aiutando. Oggi ho servito molto bene, specie nei punti importanti. Mi piace cambiare, usare variazioni. Quando conosci l’avversario è diverso, e con Sascha (Zverev ndr) sarà fondamentale: lui serve forte, risponde bene e non ti dà ritmo”.

Sinner e il punto più alto di un 2025 da sogno

Sulle condizioni del campo commenta: "Prima era più lento, ora è più veloce perché si sta consumando. I primi colpi diventano sempre più importanti. Sicuramente non giocherò tutte le partite come oggi – sottolinea –. Nel mio girone tutti servono in modo incredibile, ma da fondo campo sono tre giochi diversi. Bisogna adattarsi ogni volta, ma questa è la parte più bella del gioco. Sono felice di come stiamo lavorando”. Infine, alla domanda su cosa lo renda più fiero di questo suo incredibile 2025, il ragazzo della Val Pusteria non ha dubbi: "Wimbledon". La sua vittoria in finale contro Carlos Alcaraz lo ha infatti consegnato alla storia diventando il primo italiano a trionfare sull'erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito