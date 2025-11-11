"Ci siamo messi a ridere": Musetti, Djokovic e il retroscena per le Nitto ATP Finals

Lorenzo Musetti non ha cominciato al meglio la sua avventura alle Nitto Atp Finals. La sconfitta all'esordio in due set contro Taylor Fritz costringe il tennista azzurro a vincere le prossime due partite del girone, ma potrebbe anche non bastare. Stasera alle 20:30 affronterà Alex de Minaur, mentre dopodomani se la vedrà con Carlos Alcaraz. Lorenzo è apparso stanco, ma ce lo si poteva aspettare: viene dal torneo di Atene della settimana scorsa, che avrebbe dovuto vincere per staccare il pass per Torino. Invece ha perso in finale contro Novak Djokovic, il quale però al termine del match ha detto all'italiano che non sarebbe andato alle Finals. E proprio su questo, Musetti ha rivelato dei curiosi retroscena.
Il siparietto
"Novak era dentro le regole dell’ATP e del torneo. La strana situazione era che lui stava giocando letteralmente la settimana prima del Masters, il che è un po’ strano per un giocatore già qualificato. A rete, a fine partita, mi ha detto che non sarebbe venuto e ci siamo messi a ridere", ha dichiarato Musetti ai media a Torino. "Ero curioso tutta la settimana di sapere se sarebbe venuto o meno, ma ho cercato di focalizzarmi solo su me stesso e penso di averlo fatto bene, anche se non ho vinto quella finale. Ad Atene non c’è mai stata nessuna dichiarazione da parte sua, aveva detto in conferenza stampa che avrebbe detto sì o no a fine torneo e così è stato: ha mantenuto fede a ciò che aveva già annunciato. Me l’ha detto proprio sotto rete quando mi ha battuto", ha aggiunto.
Il cammino verso le Finals
Musetti ha rivelato quando ha iniziato a crede seriamente nella qualificazione alle Finals: "Dopo i quarti a New Tork. Avevo creato un bel distacco da Auger-Aliassime, anche se poi non si è dimostrato sufficiente. Però è stato bello anche per i fan in generale vedere questa battaglia finale nell’ultimo mese e mezzo. È stata una sana rivalità, il bello è che poi alla fine ci siamo qualificati entrambi". La stanchezza però si è fatta sentire all'esordio contro Fritz. La prematura eliminazione a Parigi ha costretto Musetti a giocare anche ad Atene. E neanche 48 ore dopo la finale, era già in campo a Torino: "A questo punto della stagione la fatica, sia fisica che mentale, si fa sentire un po’ per tutti. Ho rincorso molto, forse anche troppo queste Finals e per un motivo o per l’altro non mi sono goduto certe cose. Mi sono messo forse troppa pressione in determinati tornei", ha ammesso.
Sul futuro
"Non abbiamo ancora parlato con il team dei prossimi obiettivi. Ora voglio solo concentrarmi e godermi quello che mi sono andato a prendere, questa settimana è molto importante per me. Il mio team? In questo momento è quello che conoscete, se avrò novità o cambiamenti sarò io stesso a informarvi, ma non oggi. Non ho ancora pianificato nulla per il prossimo anno e per il futuro, è stato un finale di stagione molto intenso". Così Musetti ha parlato del proprio futuro, prima di concludere sulla sua condizione fisica: "È buona, non so se per via dell'entusiasmo. La Davis? In questo momento è tutto regolarmente in programma".
