"Ci siamo messi a ridere": Musetti, Djokovic e il retroscena per le Nitto ATP Finals

Lorenzo Musetti non ha cominciato al meglio la sua avventura alle Nitto Atp Finals. La sconfitta all'esordio in due set contro Taylor Fritz costringe il tennista azzurro a vincere le prossime due partite del girone, ma potrebbe anche non bastare. Stasera alle 20:30 affronterà Alex de Minaur , mentre dopodomani se la vedrà con Carlos Alcaraz . Lorenzo è apparso stanco, ma ce lo si poteva aspettare: viene dal torneo di Atene della settimana scorsa, che avrebbe dovuto vincere per staccare il pass per Torino. Invece ha perso in finale contro Novak Djokovic , il quale però al termine del match ha detto all'italiano che non sarebbe andato alle Finals. E proprio su questo, Musetti ha rivelato dei curiosi retroscena .

Il siparietto

"Novak era dentro le regole dell’ATP e del torneo. La strana situazione era che lui stava giocando letteralmente la settimana prima del Masters, il che è un po’ strano per un giocatore già qualificato. A rete, a fine partita, mi ha detto che non sarebbe venuto e ci siamo messi a ridere", ha dichiarato Musetti ai media a Torino. "Ero curioso tutta la settimana di sapere se sarebbe venuto o meno, ma ho cercato di focalizzarmi solo su me stesso e penso di averlo fatto bene, anche se non ho vinto quella finale. Ad Atene non c’è mai stata nessuna dichiarazione da parte sua, aveva detto in conferenza stampa che avrebbe detto sì o no a fine torneo e così è stato: ha mantenuto fede a ciò che aveva già annunciato. Me l’ha detto proprio sotto rete quando mi ha battuto", ha aggiunto.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito