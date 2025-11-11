Sinner, la profezia di Djokovic: “Il caso doping lo seguirà come una nuvola per tutta la carriera”

Nuova intervista, nuovo personaggio sportivo di rilievo mondiale, nuove dichiarazioni pronte a fare il giro del mondo. Dopo la chiacchierata divisa in due parti realizzata con Cristiano Ronaldo, Piers Morgan stavolta ha intervistato Novak Djokovic, tennista serbo inserito nell'esclusivo club dei 'Fab Four' con Nadal, Federer e Murray. Riconosciuto come uno dei più grandi campioni di sempre nel tennis e non solo, è tornato sul caso Clostebol che ha coinvolto Jannik Sinner, con l'attuale numero 2 al mondo rimasto fermo dal 9 febbraio al 4 maggio 2025.
"Sinner sarà seguito dalla nuvola del doping"
In Piers Morgan Uncensored, Djokovic si è così espresso: "La questione doping è una nuvola che lo seguirà per l'intera carriera, così come quella del Covid seguirà me". Il serbo, che dovette saltare diversi tornei per la mancata vaccinazione al Covid a cavallo tra 2022 e 2023, torna dunque a parlare della squalifica rimediata da Sinner all'inizio di quest'anno. Un caso su cui Djokovic si era espresso duramente in passato, quando la notizia arrivò alla ribalta. Nole affermò: "In situazioni del genere come PTPA stiamo spingendo per avere protocolli equi e chiari, approcci standardizzati. Capisco la frustrazione dei giocatori perché ogni situazione viene affrontata diversamente. Da quello che ho capito, il caso di Sinner è stato reso pubblico quando è stato archiviato. Ma dal momento in cui la notizia è stata comunicata a lui e al suo team sono passati cinque, sei mesi. Ci sono tanti problemi nel sistema. Mancano protocolli chiari e standardizzati. Posso capire i sentimenti di giocatori che si chiedono se siano stati trattati nello stesso modo".
Djokovic, parallelismo tra Covid e Clostebol
Djokovic torna dunque sul caso, creando un parallelismo tra la sua situazione e quella di Sinner. Il serbo nel 2022 fu espulso da Melbourne prima dell'Australian Open del 2022 per la mancata vaccinazione contro il Covid, con le grandi polemiche che la sua decisione scatenò all'epoca. Secondo il tennista la sua situazione, la sua "nuvola", è paragonabile a quella di Sinner. Va ricordato come l'Itia (International Tennis Integrity Agency) in merito al caso di Jannik si espresse chiaramente, pur riconoscendo il diritto della Wada di procedere poi al Tribunale Arbitrale dello Sport contro la decisione del tribunale indipendente: "Il processo è stato condotto secondo le linee guida del codice mondiale antidoping".
