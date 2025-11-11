Sinner, la profezia di Djokovic: “Il caso doping lo seguirà come una nuvola per tutta la carriera”

"Sinner sarà seguito dalla nuvola del doping"

In Piers Morgan Uncensored, Djokovic si è così espresso: "La questione doping è una nuvola che lo seguirà per l'intera carriera, così come quella del Covid seguirà me". Il serbo, che dovette saltare diversi tornei per la mancata vaccinazione al Covid a cavallo tra 2022 e 2023, torna dunque a parlare della squalifica rimediata da Sinner all'inizio di quest'anno. Un caso su cui Djokovic si era espresso duramente in passato, quando la notizia arrivò alla ribalta. Nole affermò: "In situazioni del genere come PTPA stiamo spingendo per avere protocolli equi e chiari, approcci standardizzati. Capisco la frustrazione dei giocatori perché ogni situazione viene affrontata diversamente. Da quello che ho capito, il caso di Sinner è stato reso pubblico quando è stato archiviato. Ma dal momento in cui la notizia è stata comunicata a lui e al suo team sono passati cinque, sei mesi. Ci sono tanti problemi nel sistema. Mancano protocolli chiari e standardizzati. Posso capire i sentimenti di giocatori che si chiedono se siano stati trattati nello stesso modo".