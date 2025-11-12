Musetti: "La più emozionante. Alcaraz? Su un aspetto sono favorito". Poi il messaggio in stile Juve

Ci sono voluti tre set e un match combattuto per vedere Lorenzo Musetti battere Alex De Minaur nella seconda gara delle Atp Finals. A fine gara, il tennista azzurro ha dichiarato a caldo: "Prima di tutto ci tenevo a ringraziare il pubblico perché senza tutto questo entusiasmo non sarei mai riuscito a vincere questa partita. La stanchezza, specialmente a metà partita, si è fatta sentire. Le gambe non giravano come all'inizio e Alex aveva preso un ottimo ritmo. Facevo veramente fatica a stargli dietro ma sono riuscito a scavare dentro di me la poca energia rimasta perché questi ultimi due mesi sono stati abbastanza impegnativi. Adesso mi aspetta un match facile contro Carlos...ma devo dire che innanzitutto sono orgoglioso di aver raggiunto questo obiettivo, per me, per il mio team, per la mia famiglia, per i miei amici che mi sostengono ogni giorno. È un lavoro fatto di alti e bassi, il nostro. A volte ci si dimentica che siamo persone, io poi ho ancora 23 anni, performare al top non è facile. Ma ho fatto un bel salto di qualità, sono sicuro che qualche anno fa una partita così non l'avrei vinta".