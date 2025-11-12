Musetti: "La più emozionante. Alcaraz? Su un aspetto sono favorito". Poi il messaggio in stile Juve

Ci sono voluti tre set e un match combattuto per vedere Lorenzo Musetti battere Alex De Minaur nella seconda gara delle Atp Finals. A fine gara, il tennista azzurro ha dichiarato a caldo: "Prima di tutto ci tenevo a ringraziare il pubblico perché senza tutto questo entusiasmo non sarei mai riuscito a vincere questa partita. La stanchezza, specialmente a metà partita, si è fatta sentire. Le gambe non giravano come all'inizio e Alex aveva preso un ottimo ritmo. Facevo veramente fatica a stargli dietro ma sono riuscito a scavare dentro di me la poca energia rimasta perché questi ultimi due mesi sono stati abbastanza impegnativi. Adesso mi aspetta un match facile contro Carlos...ma devo dire che innanzitutto sono orgoglioso di aver raggiunto questo obiettivo, per me, per il mio team, per la mia famiglia, per i miei amici che mi sostengono ogni giorno. È un lavoro fatto di alti e bassi, il nostro. A volte ci si dimentica che siamo persone, io poi ho ancora 23 anni, performare al top non è facile. Ma ho fatto un bel salto di qualità, sono sicuro che qualche anno fa una partita così non l'avrei vinta".
Musetti in conferenza stampa
Intervenuto in conferenza stampa, Musetti ha dichiarato: "Questa serata avrà un posto speciale nel mio cuore. Innanzitutto perché è la mia prima vittoria alle Finals e poi per come è avvenuta. È stata una partita difficile dove ho dovuto spingermi forse oltre al mio limite, specialmente a livello fisico. Questa vittoria la voglio dedicare a Leandro che a breve nascerà, quindi gliela dedico in anticipo. È la partita più emozionante della mia carriera, specialmente per come è arrivata, è stata già una qualificazione molto sudata, arrivata proprio al pelo. Il fatto di avere questo pubblico, questo ambiente, questa atmosfera, è stato quello che sicuramente l'ha resa ancora più speciale. Poi poterla condividere con la mia famiglia, l'abbraccio finale nel box".
Musetti: "Questo è un salto di qualità..."
Il tennista azzurro ha continuato così la sua conferenza: "Onestamente anch'io mi sentivo abbastanza spacciato, specialmente dal lato fisico. Non lo so, onestamente questo sport mi meraviglia ogni giorno di più. Sicuramente il fatto di vincere determinate partite in questo modo mi è sempre un po' mancato nella mia carriera. È un salto di qualità che sicuramente sta arrivando. Anche la stessa finale con Djokovic, da un break sotto al terzo, sono stato lì ma non sono riuscito a ribaltare la situazione e a vincere la partita". Il numero 9 al mondo ha chiuso parlando del prossimo match contro Alcaraz che sarà decisivo per la qualificazione: "Questa è una partita che mi dà tanta fiducia ed è sicuramente bello essere ancora in gara per qualificarmi alle semifinali. La mia prestazione contro Carlos sarà decisiva. È probabilmente la partita più difficile da aspettarsi nel girone in termini di avversari. Lo conosco molto bene perché quest'anno ci siamo affrontati tante volte, ovviamente su superfici diverse, però sono convinto che, almeno su un aspetto sono favorito io: nel pubblico. L'avrò dalla mia parte dall'inizio come è successo questa sera dove è stato una marcia in più che mi ha aiutato a superare le difficoltà".
Il messaggio social
A fine gara, Musetti ha anche festeggiato la sua vittoria contro De Minaur sui social postando sul proprio profilo Instagram una sua foto mentre esulta con la mano all'orecchio: la frase didascalica è "Fino alla fine", noto slogan legato al mondo Juve di cui il carrarino è tifoso.
Così Musetti a Sky
Musetti è stato intervistato a fine match anche dai microfoni di Sky Sport: "Partita difficile da raccontare, andrebbe vista per parlarne. E' stata una partita bella da giocare, abbiamo alzato ancora di più il livello, ogni punto era uno spettacolo anche perché le condizioni oggi erano più lente quindi ho avuto miglior feeling anche con la palla. Alex, dal secondo set in poi, ha iniziato a rispondermi sempre, nonostante io servissi bene e da fondo non sbagliava mai. Veramente bella da giocare e veramente bello vincerla in questo modo". Prima di affrontare lo spagnolo, Musetti avrà un solo giorno per riposare e per questo commenta con ironia la prossima sfida alle Finals: "Alcaraz? Direi una partita scontata e molto semplice, specialmente in queste condizioni di freschezza fisica...a parte gli scherzi, sicuramente sarà un match che dovrò godermi. Sarà un match complicato, insieme a Sinner lui è il leader del circuito. Sarà difficile però avrò questo magnifico pubblico a mio favore e speriamo di poter fare un altro miracolo".
