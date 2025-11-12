Ecco Sinner-Zverev, il ruolo del servizio e la certezza di Jannik: “Variare la battuta mi aiuta tanto"

TORINO - Certo, quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Ma qui si va oltre. Qui il gioco si fa potente e pesante, nonché spaziale. Duro, del resto, il tennis lo è di base: pretende sforzi mentali e stress psicologici quasi unici. Ma, stasera, aspettiamoci randellate tra Sinner e Zverev (5-4 per Jan i precedenti) come non capita così spesso di vedere sui campi con la rete bassa in mezzo. Nei dritti, nei rovesci e soprattutto nei servizi. Già, la battuta, l’arma killer che i campioni sanno usare al momento giusto, nei momenti topici: quando bisogna stendere definitivamente l’avversario o trovare al contrario l’ultimo grammo di energia per rialzarsi e provare a invertire il trend della partita. Stasera, tra l’azzurro che se vince in 2 set è già in semifinale e il tedesco, molto dipenderà proprio dal servizio, il primo colpo, quello che può annichilire le più belle delle intenzioni di chi risponde: un ace o una palla comunque ingestibile ha il potere di mettere in discesa scambio e punto da infilarsi in tasca comodamente, permettendo anche di ridurre lo sforzo fisico che, a questi livelli, male non fa. Non è un caso, del resto, che tra i colpi su cui negli ultimi mesi Sinner ha voluto ampliare il repertorio ci sia stata proprio la battuta. Forte ha sempre tirato, ovvio, altrimenti non sarebbe riuscito a salire la vetta del mondo della racchetta, ma ora può contare su più soluzioni, comprese le traiettorie arcuate a uscire. E così il servizio è... servito eccome all’esordio delle Atp Finals con Auger-Aliassime , soprattutto nel primo set, combattuto sino a quando poi il canadese negli ultimissimi punti ha iniziato a convivere con un fastidio al polpaccio (ma ieri allo Sporting si è allenato senza evidenziare nulla di che!). Lo score della battuta di Jan nella prima partita è “imbarazzante”: 78% di prime palle per un totale complessivo di punti che meglio non poteva essere, ovvero tutti, 21 su 21!

Sinner sul suo servizio

E infatti nel dopo match, rispondendo sul suo repertorio di servizio modificato si è sentito libero di rispondere: "Sì, variare mi sta aiutando. Con Felix ho servito molto bene, specie nei punti importanti. Mi piace cambiare, usare variazioni. Quando conosci l’avversario è diverso, e con Zverev sarà fondamentale: lui serve forte, risponde bene e non ti dà ritmo". Quindi una annotazione tecnica che potrebbe riservare sorprese con il passare dei giorni: "Il campo prima era più lento, ora è più veloce perché si sta consumando. Dunque è ovvio che i primi colpi così diventino sempre più importanti. Sicuramente non giocherò tutte le partite come con Auger-Aliassime, ma è un dato oggettivo il fatto che nel mio girone tutti servano in modo incredibile, anche se da fondo campo offrono tre giochi diversi. Bisogna adattarsi ogni volta, ma questa è la parte più bella del gioco".

Sinner-Zverev: i numeri al servizio

Prova a buttarla in filosofia Jannik, affascinato comunque dalle strategie e dalla necessità di sapere tutto per dare il meglio. Sicuramente è a conoscenza di un dato non trascurabile di Zverev: nel 2025, tenendo conto di tutte le superficie, è il più preciso nella prima palla di servizio con la percentuale del 71,83, staccando di gran lunga i migliori, Sinner compreso, che in questa graduatoria propone una percentuale decisamente più bassa: il 61,42 ma si rifà con gli interessi con i punti conquistati con la sua prima battuta, oltre il 79%, solo Fritz un filo meglio di lui. I razzi che sanno sparare in battuta farebbero la felicità degli autovelox: palline che viaggiano tranquillamente oltre i 200 chilometri all’ora. Più che altro saette e quindi la risposta o provi ad anticiparla azzeccando il punto di caduta oppure non ti resta che sperare nella mira sbagliata. Insomma, aspettiamoci comunque un match veloce a livello di durata, perché con queste accelerazioni gli scambi non possono che risultare corti se non cortissimi. E così se il segreto del match potrebbe essere il servizio, il segreto del segreto rischia di diventarlo la risposta. Insomma, chi porta gli occhiali si pulisca bene le lenti perché la pallina è gialla, vero, ma quando viene sparata a queste velocità è come se perdesse tridimensionalità. Un lampo o poco più.

