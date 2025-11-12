L’ace di Bolelli-Vavassori: il doppio è già nella storia

Qualcosa di travolgente. Ma i protagonisti in questo caso non sono Melanie Griffith e Jeff Daniels, bensì Simone Bolelli e Andrea Vavassori , che come un fiume in piena, rigorosamente azzurro, spazzano via avversari dal nobile pedigree come se niente fosse. E così, dopo aver sconfitto in due set all’esordio i n.1 del seeding Cash-Glasspool , il 40enne di Budrio e il 30enne di Torino superano alla grande anche la fatidica prova del nove mettendo sotto lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos , a segno quest’anno al Roland Garros e US Open (più altri tre trofei): 7-6 (4) 6-4 il punteggio che spalanca agli azzurri le porte delle semifinali nel Gruppo Peter Fleming, zeppo di binomi accreditati e ambiziosi. È dunque nel segno del tricolore il primo verdetto di queste Atp Finals , l’ennesima pagina storica per il tennis italiano, che vede per la prima volta una sua coppia al penultimo atto del Masters di doppio. Un’impresa che merita i complimenti anche di capitan Filippo Volandri , che gongola in vista delle imminenti Finals di Coppa Davis, prossima settimana a Bologna.

Bolelli e Vavassori battono anche Granollers e Zeballos

Spinti da un tifo da stadio, Bolelli e Vavassori hanno tenuto percentuali di eccellenza al servizio, con 8 ace, il 75% di prime in campo, trasformate in punti nell’87% dei casi (solo 6 punti persi) e con un 60% di resa anche sulla seconda. Dopo aver sfiorato il break nel quarto gioco su Granollers, sono stati gli azzurri a salvarne tre consecutive sul 4-4, grazie a un'efficace copertura della rete. Per dirimere l’equilibrio serve il tie-break, nel quale il piemontese, carico a molla, fa la differenza con una splendida risposta di rovescio lungolinea (4-2), la demi-volée aiutata dal nastro che tocca la linea per il 5-3 e l'ace del 6-3. L'inerzia positiva prosegue in avvio di secondo set, con lo strappo su Zeballos che spiana la strada ai due italiani, trasformati rispetto agli ultimi mesi nel tour (l’ultimo dei 4 titoli conquistati in stagione a Washington, a fine luglio, dopo quelli di Adelaide, Rotterdam e Amburgo e la finale agli Australian Open), bravi a non concedere chance di rientro al duo n.3 del seeding e a chiudere con uno smash stile Nba di “Wave”.

La felicità di Bolelli e Vavassori

"Se ho detto che il match d’esordio meritava di stare nella top5 della nostra carriera, come livello questo vale la top3 - sottolinea Bolelli -. Stiamo riuscendo ad essere un po’ più freddi nei momenti importanti per cogliere le poche chance che ci vengono concesse perché questo è il doppio: istintivo e veloce. Già nel 2024 abbiamo avuto l'opportunità di giocare qui, ma stavolta penso che siamo arrivati più preparati e concentrati. È una sensazione pazzesca: il pubblico è incredibile, ci spinge ad ogni punto e noi cerchiamo di dare il meglio". "In queste due partite mi sono divertito molto - ribadisce Vavassori -, una delle migliori atmosfere in cui abbia mai giocato. Cerco sempre di coinvolgere il pubblico in modo rispettoso, per portare più energia in campo perché il doppio ne ha bisogno. L’obiettivo era quello di mettere intensità in ogni punto, cercando di stare sempre insieme e guardarci negli occhi. Credo sia stata la chiave della nostra vittoria". Così l’incontro di domani con i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, campioni in carica e ormai eliminati dopo aver ceduto 7-6 (9) 6-2 a Cash-Glasspool ieri sera, servirà solo a stabilire la posizione nel girone. "Ci godiamo il momento, perché non era scontato essere qui questa settimana. Quindi non guardiamo troppo avanti" chiosa Vavassori, che muore dalla voglia di stupire ancora.

