Alcaraz suda e batte a fatica a Fritz. Ora restare numero 1 è a un passo: sfida con Musetti decisiva

Quando Taylor Fritz ha spento il motore, verso la metà del terzo set, i numeri del match erano ancora dalla sua parte. Più ace, meno doppi falli, una migliore percentuale sui punti vinti con la prima di servizio, e un numero di palle break imprevedibilmente alto contro uno come Alcaraz , addirittura nove, sebbene fosse riuscito a metterne a segno una sola. Nel tennis si continua a sostenere che il carburante con il maggior numero di ottani, e dunque di valore energetico, lo produca la testa. Non il fisico, e nemmeno la tecnica, elemento decisamente in decadenza tra le Moire che filano i destini del nostro sport. Ed è probabile che sia andata davvero così, al povero Fritz, che più cerca una vittoria contro gli attuali vertici del tennis e meno la trova. Poco importa che di fronte abbia Carlos Alcaraz, che guida 5-0 (o 5-1 a voler considerare il risultato dell’ultima Laver Cup, che però non fa classifi ca) la storia dei loro confronti, o Jannik Sinner che l’anno scorso alla Finals lo affondò con un doppio sei-quattro nel girone eliminatorio, e gliene rifilò un secondo (identico punteggio) in finale.

Fritz e l'improvviso blackout

D’improvviso la testa si è spenta e tutto ciò che di buono l’americano aveva messo da parte, s’è disperso nel mare magnum delle sue incertezze. Di certo non l’ha aiutato la breve sequenza che dal 4 pari del secondo set, ha condotto lo spagnolo fuori dal tunnel in cui si era rincantucciato, per concedergli con generosità la vittoria del set, rilanciando al tempo stesso le sue ambizioni di chiudere la stagione al numero uno. Dal quale, ormai, è lontano appena una vittoria. In quel momento, con Alcaraz al servizio, il futuro magnate della più estesa catena di supermercati americana, comprendente anche il Grande Magazzino Macy’s a New York, mister Taylor Fritz, si era portato sul 40 pari, sfruttando la giornata stramba di un Carlitos in bilico tra costruzioni tennistiche di straordinaria effi cacia, e strafalcioni causati forse da un pizzico di fretta. Il punto della possibile palla break, Taylor l’aveva preparato bene, in avanzamento a rete, salvo decidere di piazzare la volée invece che nella parte di campo non presidiata da Alcaraz, esattamente nella zona dove lo spagnolo si era fermato, rinunciando alla difesa del punto. Rimesso in gioco dalla sbadataggine di Fritz, Carlitos ovviamente non ha perdonato, lasciando partire un colpo di puro istinto che è andato a pizzicare la riga. Era la palla per andare a servire per il match, dopo un buonissimo primo set costruito dall’americano. Non privo di errori, ma di grande consistenza nel servizio e nella presa del campo. E invece tutto si è ribaltato (ma Alcaraz è bravissimo in questo) in pochi minuti. Carlos è salito 6-5, e alla fine è riuscito ad allargare le maglie della difesa di Fritz, prendendosi il break e il secondo set, per poi lanciarsi al galoppo verso la conquista della partita.

Musetti può aiutare Sinner: ecco come

La seconda in queste Finals che ora lo vedono in testa nel girone “Connors”. Tocca a Musetti tenere in vita le speranze di Sinner (credo assai esigue) di scavalcare Alcaraz e di chiudere lui al numero uno. E di certo Lorenzo ci proverà, anche perché ritiene giustamente di aver un conto in sospeso con lo spagnolo, che quest’anno l’ha battuto a Montecarlo (finale) per infortunio, poi a Roma (semifinale) e di nuovo a Parigi (semifinale), anche lì per un problema fisico. "Taylor mi ha fatto soffrire parecchio. Di sicuro nel primo set ho faticato più io… - butta lì Carlos parlando svelto -. Non stavo servendo bene, e Fritz da fondo campo mi sembrava del tutto a proprio agio. Quando ho ottenuto i punti che mi avvicinavano alla vittoria mi sono sentivo sollevato. Non sentivo la palla così bene come nel primo turno, ma sono contento di aver recuperato un buon assetto nel terzo set". La certezza di restare numero uno è ormai a soli 50 punti. "Cercherò di non pensarci. Mi manca una vittoria, e il prossimo avversario è Musetti. Ci conosciamo bene… Sarà una partita importante, e non voglio che il nervosismo mi faccia brutti scherzi".

