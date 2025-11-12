Djokovic si confessa sul suo futuro: “Con Sinner e Alcaraz non so se vincerò altri Slam”

Novak Djokovic ha ancora un sogno, anzi, forse sono due. Vincere un altro Slam, sarebbe il venticinquesimo della sua carriera, e poi arrivare alle Olimpiadi del 2028 portando la bandiera della Serbia. Per entrambi ci sono alcuni ostacoli, il primo è in comune ed è l’età, perché il prossimo 22 maggio compirà 39 anni e il tempo, seppur più lentamente, scorre inesorabile anche per lui. Per questo dopo aver vinto ad Atene ha parlato di un programma che non è più annuale o pluriennale: "Ora che ho conquistato praticamente tutto penso a come chiudere al meglio la mia storia". Vincere il venticinquesimo Slam, dopo aver fatto semifinali in tutti e 4 i Major di quest’anno, potrebbe essere un modo, eppure sulla sua strada ci sono Sinner e Alcaraz. "Ho molti più dubbi che possa riuscirci con questi due ragazzi qui", dice in un’intervista rilasciata a Piers Morgan. E non è una questione solo di anagrafe, ma anche di stimoli. Nel circuito, però, c’è chi giura che qualora dovesse riuscirci sarebbe poi pronto a lasciare.
Djokovic mette nel mirino le Olimpiadi si Los Angeles 2028
La controprova, però, l’avremo solo vivendo, nonostante il sogno di sfilare con la bandiera serba a LA 2028 resti lì. "Sarebbe meraviglioso chiudere così, ma non so quanto giocherò ancora", dice ripetutamente a tutti, privatamente e pubblicamente. Qui poi c’è anche un ulteriore ostacolo, perché se a 41 anni arrivasse pronto all’appuntamento americano, potrebbe essere il suo governo a fare pressioni sul comitato olimpico nazionale per non lasciargli il ruolo di portabandiera. Con l’attuale politica serba, infatti, dopo aver traslocato il suo torneo da Sarajevo ad Atene, i rapporti sono ai minimi storici, ma questo oggi non tocca Nole che ha chiuso l’anno vincendo il titolo numero 101 della sua carriera e salvo sorprese debutterà in Australia nel 2026. Lo stesso continente che nel gennaio del 2022 gli negò l’accesso quando era già in aeroporto per la posizione “no vax” che Novak teneva all’epoca. Nell’intervista con Morgan la paragona al caso clostebol di Sinner, definito come una "nuvola che lo seguirà fino a fine carriera", proprio come "la nuvola del Covid seguirà me". Acqua passata non per tutti, almeno a detta di Djokovic che però ora pensa solo a come lasciare nel modo giusto un mondo che gli ha dato tantissimo e al quale forse chiede solo un’ultima cosa: lo Slam numero 25. "Giocare contro mio figlio? Quello sì che sarebbe un bel modo per chiudere. Ma non lo lascerei vincere, lo prenderei a calci". Una battuta, ma nemmeno troppo lontana dalla realtà. Il solito Nole.