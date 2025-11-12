Djokovic si confessa sul suo futuro: “Con Sinner e Alcaraz non so se vincerò altri Slam”

Novak Djokovic ha ancora un sogno, anzi, forse sono due. Vincere un altro Slam, sarebbe il venticinquesimo della sua carriera, e poi arrivare alle Olimpiadi del 2028 portando la bandiera della Serbia. Per entrambi ci sono alcuni ostacoli, il primo è in comune ed è l’età, perché il prossimo 22 maggio compirà 39 anni e il tempo, seppur più lentamente, scorre inesorabile anche per lui. Per questo dopo aver vinto ad Atene ha parlato di un programma che non è più annuale o pluriennale: "Ora che ho conquistato praticamente tutto penso a come chiudere al meglio la mia storia". Vincere il venticinquesimo Slam, dopo aver fatto semifinali in tutti e 4 i Major di quest’anno, potrebbe essere un modo, eppure sulla sua strada ci sono Sinner e Alcaraz. "Ho molti più dubbi che possa riuscirci con questi due ragazzi qui", dice in un’intervista rilasciata a Piers Morgan. E non è una questione solo di anagrafe, ma anche di stimoli. Nel circuito, però, c’è chi giura che qualora dovesse riuscirci sarebbe poi pronto a lasciare.