Coppa Davis, Volandri: "Non ho amarezza per assenza Sinner, decisione da rispettare". Su Musetti...

"Lorenzo dovrà fare delle valutazioni con me al termine delle Finals e troveremo di certo una posizione condivisa". Così il capitano del team azzurro, Filippo Volandri , in conferenza stampa, a proposito del possibile forfait di Lorenzo Musetti per le Finals di Coppa Davis a Bologna. Il carrarino viene da una stagione lunga e stancante ed è al momento impegnato alle Nitto Atp Finals . "Dipende da come si sentirà alla fine di queste Finals. Ripeto, decideremo insieme, valutando una serie di fattori, non solo quello fisico. Ora Lorenzo si deve concentrare sul torneo importante che sta disputando", ha precisato Volandri. "In questo momento è in programma", aveva dichiarato Musetti sulla sua presenza in Davis . Ma dopo le fatiche di Atene e Torino, in particolare la maratona contro Alex De Minaur, lo scenario può cambiare. Dovesse rinunciare, sarebbe pronto Lorenzo Sonego , che si sta allenando nella sua Torino in questi giorni.

Su Sinner e i doppisti

"Sono grato ai ragazzi per questi quattro anni passati insieme. Dell'assenza di Sinner alle Finals di Bologna se ne è parlato pure troppo. È una scelta, la sua, che va normalizzata. Ha giocato per quattro anni consecutivi in Davis e l'ha vinta due volte. Se decide di prendere una pausa la sua decisione va rispettata. Abbiamo una rosa lunga, con tanti giocatori forti: senza questa non avremmo vinto due volte la Davis. Per questo sono sereno anche in vista delle imminenti Finals di Bologna". Così Volandri ha commentato la rinuncia da parte di Jannik Sinner. Chiusura su Simone Bolelli e Andrea Vavassori, anche loro in corsa alle Finals di Torino: "Stanno bene, stanno giocando al meglio, soprattutto in questa settimana. Hanno fatto a Torino una delle partite migliori da quando giocano insieme. Spero di vederli lunedì a Bologna e mi auguro che portino nel gruppo non solo buoni risultati ma anche la loro carica".

