Salvate Djokovic, adesso basta: su Sinner continua a dire inaccettabili scempiaggini

"Clostebol? Penso non l'abbia fatto apposta, ma ovviamente è responsabile". Il serbo continua a sputare veleno su Jannik, sapendo benissimo che non c'entra nulla con la contaminazione e che è stato ripetutamente proclamato innocente

12 novembre 2025, 16:09 Xavier Jacobelli 1 min djokovicsinner