Salvate Djokovic, adesso basta: su Sinner continua a dire inaccettabili scempiaggini

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
Nole Djokovic continua a straparlare di Sinner. Susciterebbe la tenerezza che ispira un campione sul viale del tramonto se, al contrario, le sue parole non suonassero inaccettabili scempisggini oltre che palesemente figlie di una maliziosa disinformazione. Già il trailer dell'intervista al podcast Piers Morgan Unensored era tutto un programma: "La questione del doping è una nuvola che seguirà Sinner cos&igrav
Abbonati per continuare a leggere
Hai già un abbonamento? Accedi