Sinner, tutto nelle tue mani: Auger-Aliassime batte Shelton, punta Zverev e spiana la strada a Jannik

Il canadese numero 6 supera lo statunitense al terzo set. All'ultimo appuntamento del Round Robin ci sarà il tedesco
2 min
SheltonAuger AliassimeFinals

È Felix Auger-Aliassime ad aggiudicarsi il match tra i due sconfitti all'esordio delle Finals valido per la seconda giornata del Gruppo Bjorn Borg. Il canadese numero 6 Atp supera in rimonta lo statunitense numero 8 Ben Shelton imponendosi dopo una battaglia lunga 3 ore risolta con lo score finale 4-6, 7-6, 7-5. Un risultato che segue il ko con Jannik Sinner, a sua volta atteso non prima delle 20.30 alla Inalpi Arena, dove ritroverà il numero 3 al mondo Alexander Zverev (prossimo avversario del canadese all'ultimo appuntamento del Round Robin): i due si contenderanno la semifinale del 15 novembre.

Finals 2025: il calendario

Round robin - 9/14 novembre

  • 11.30 - doppio
  • 14.00 - singolare
  • 18.00 - doppio
  • non prima delle 20.30 - singolare

Semifinali - 15 novembre

  • 12.00 - doppio
  • ore 14.30 - singolare
  • non prima delle 18.00 - doppio
  • non prima delle 20.30 - singolare

Finale - 16 novembre

  • 15.00 - doppio
  • 18.00 - singolare

