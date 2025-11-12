Sinner, tutto nelle tue mani: Auger-Aliassime batte Shelton, punta Zverev e spiana la strada a Jannik

È Felix Auger-Aliassime ad aggiudicarsi il match tra i due sconfitti all'esordio delle Finals valido per la seconda giornata del Gruppo Bjorn Borg. Il canadese numero 6 Atp supera in rimonta lo statunitense numero 8 Ben Shelton imponendosi dopo una battaglia lunga 3 ore risolta con lo score finale 4-6, 7-6, 7-5. Un risultato che segue il ko con Jannik Sinner, a sua volta atteso non prima delle 20.30 alla Inalpi Arena, dove ritroverà il numero 3 al mondo Alexander Zverev (prossimo avversario del canadese all'ultimo appuntamento del Round Robin): i due si contenderanno la semifinale del 15 novembre.
Finals 2025: il calendario
Round robin - 9/14 novembre
- 11.30 - doppio
- 14.00 - singolare
- 18.00 - doppio
- non prima delle 20.30 - singolare
Semifinali - 15 novembre
- 12.00 - doppio
- ore 14.30 - singolare
- non prima delle 18.00 - doppio
- non prima delle 20.30 - singolare
Finale - 16 novembre
- 15.00 - doppio
- 18.00 - singolare
