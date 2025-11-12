Sonego, è addio con il coach Colangelo: "Quarti dell'AO per sempre nel cuore"

Termina la collaborazione fra Lorenzo Sonego e il coach Fabio Colangelo , che nell'aprile 2024 era subentrato all'allenatore di lunga data Gipo Arbino . Ad annunciarlo è lo stesso azzurro con un messaggio sui propri profili social. Un annuncio che segue le dichiarazioni di Simone Tartarini circa il possibile forfait di Lorenzo Musetti alla Coppa Davis con possibile convocazione in Nazionale del numero 39 Atp da parte di Filippo Volandri .

Il messaggio di Sonego

Questo il messaggio di congedo diffuso da Sonego sui propri profili social: "Grazie Fabio, per la dedizione e la passione che hai messo in ogni giorno di lavoro insieme. Il risultato dei quarti di finale in Australia resterà un traguardo importante e un ricordo che porterà per sempre nel cuore, ma quello che conta di più è averti avuto al mio fianco in un momento particolarmente significativo della mia carriera. La tua presenza, la serenità e la fiducia che sei riuscito a trasmettermi mi hanno aiutato nella crescita come persona e come atleta".