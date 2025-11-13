Berrettini: "Carico per la Davis, ho sempre dato tutto. Sinner? Fatichi a fare due punti"

"Mi sto allenando bene, sono felice e siamo carichi per quello che verrà la prossima settimana". Così ai microfoni di Sky Sport Matteo Berrettini, pronto per le finali di Coppa Davis, dove l'Italia è campione in carica: "Sono il più anziano dei singolaristi, sono contento e carico, in questo torneo sono sempre riuscito a tirar fuori il meglio da me stesso, sia in termini di prestazioni che di emozioni, siamo una squadra lunghissima con tanti campioni e bravi ragazzi che veramente tengono di più al gruppo che al singolare e nel tennis moderno questo non è facile, speriamo di provare a fare bene. Le condizioni? Sto bene e sono molto contento delle ultime partite che ho giocato. Peccato a Metz, avrei potuto fare un bell'allungo ma Tien è un ottimo giocatore, secondo me diventerà molto forte", afferma Berrettini in merito al quarto di finale perso a Metz.