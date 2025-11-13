Tuttosport.com
Berrettini: "Carico per la Davis, ho sempre dato tutto. Sinner? Fatichi a fare due punti"

In assenza di Jannik, il tennista romano è pronto a prendersi la squadra sulle spalle a Bologna: "So quanto valgo"
Berrettini: "Carico per la Davis, ho sempre dato tutto. Sinner? Fatichi a fare due punti"© foto andrea rosito - ag aldo liv
2 min

"Mi sto allenando bene, sono felice e siamo carichi per quello che verrà la prossima settimana". Così ai microfoni di Sky Sport Matteo Berrettini, pronto per le finali di Coppa Davis, dove l'Italia è campione in carica: "Sono il più anziano dei singolaristi, sono contento e carico, in questo torneo sono sempre riuscito a tirar fuori il meglio da me stesso, sia in termini di prestazioni che di emozioni, siamo una squadra lunghissima con tanti campioni e bravi ragazzi che veramente tengono di più al gruppo che al singolare e nel tennis moderno questo non è facile, speriamo di provare a fare bene. Le condizioni? Sto bene e sono molto contento delle ultime partite che ho giocato. Peccato a Metz, avrei potuto fare un bell'allungo ma Tien è un ottimo giocatore, secondo me diventerà molto forte", afferma Berrettini in merito al quarto di finale perso a Metz.

Le sue condizioni

"Arrivo a Bologna con grandissima fiducia e tanta voglia di fare bene, ho la sensazione di potermi togliere grandissime soddisfazioni, sto lavorando davvero bene. Non è semplice in questo sport avere tutti questi stop and go, è veramente complesso ritrovare ritmo e fiducia, ma so quanto valgo e il livello che posso esprimere. C'è spazio per migliorare le cose tecniche, il gioco di rete, l'aggressività, la solidità nel rovescio, non siamo mai riusciti ad avere 2-3 mesi di tempo per lavorare su una cosa, perché gli infortuni cambiano i programmi, sto lavorando per avere continuità", spiega Berrettini ricordando i numerosi infortuni. "All'inizio dell'anno ho fatto bene, ho fatto ottimi risultati e sono sicuro che le soddisfazioni arriveranno. Davis? Ho sempre dato tutto in campo e fuori, il gruppo è coeso ed è la cosa più importante".

Sulle Finals di Torino

Berrettini adesso è a Torino per assistere alle Atp Finals e fare il tifo per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. "È un piacere stare qui, ne parlavano con il mio team, pensando come in pochi anni siano cambiate le cose in maniera incredibile. Ricordo le mie prime Finals a Londra: sembrava un'utopia avere già un solo italiano, ora siamo i più numerosi, è bellissimo, siamo il movimento più in salute del tennis mondiale, lo dimostriamo sia nel femminile che nel maschile", ha detto. E a proposito dell'altoatesino, a chi ritiene che il massimo livello si possa raggiungere tra i 28 e i 32 anni risponde così: "Non voglio immaginare allora cosa diventerà Sinner, perché già adesso si fa fatica a fare due punti con lui", conclude.

