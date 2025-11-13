Alcaraz, il sogno più grande e Sinner: "Confronto fisso. Mi rende migliore"

TORINO - Carlos Alcaraz scenderà in campo questa sera contro Lorenzo Musetti nell'ultimo match della fase a gironi, lo spagnolo con un successo - oltre a blindare il 1° posto nel gruppo ed il pass semifinale - concluderenne la stagione da numero 1 al mondo . Lo spagnolo è tornato a parlare della sua rivalità contro Jannik Sinner sottolineando a Mundo Deportivo: "Penso che questa sfida sia necessaria per me, per il tennis e per lo sport più in generale. Mi confronto testa a testa tutto l'anno, spingendomi al limite e spingendo anche la mia squadra a dare il 100%. Sono grato che Sinner ci sia e che mi renda un giocatore migliore".

Obiettivo Djokovic: "Siamo sulla buona strada"

Già capace di vincere tanto (6 titoli Slam) e con l'obiettivo di raggiungere e superare i 24 di Novak Djokovic. "Siamo sulla strada giusta. Avere vinto sei titoli del Grande Slam è incredibile, il che significa che stiamo facendo le cose bene. Ora è il momento di continuare, di continuare a remare nella stessa direzione, ad allenarci e lavorare allo stesso modo, o anche meglio. Nessuno conosce il futuro; è incerto, quindi vedremo come andrà tra qualche anno".

Alcaraz ed il tavolo dei grandi: "Non ancora"

Al tavolo dei grandi del tennis Alcaraz ammette che ancora non è seduto: "Non ci sono nemmeno vicino. Ci sono stati giocatori incredibili, leggende. In cima alla lista Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic. Mi piacerebbe sedere a quel tavolo, è vero; è una motivazione per me e aiuta la mia carriera. Ora mi piacerebbe vincere in Australia, è un torneo fantastico. Mi farei un tatuaggio se ci riuscissi e ho già qualcosa in mente". E sul più grande desiderio sportivo? "Vincere tanti Slam o l'oro alle Olimpiadi".