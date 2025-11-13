Sinner-Shelton, orario e dove vedere in tv e streaming le Nitto Atp Finals

TORINO - Posto alle semifilani assicurato come il 1° posto nel Gruppo Borg, Jannik Sinner scenderà in campo domani contro Ben Shelton in un match buono per prepararsi alla fase finale delle Nitto Atp Finals 2025. Lo statunitense infatti è già eliminato visto che il 2° posto nel gruppo se lo contenderanno Zverev e Auger-Aliassime nel match serale, quindi la sifda del pomeriggio sarà una sorta di esibizione che potrà consentire a Sinner di calvare il gran momento che sta vivendo. Un Sinner che potrebbe scendere in campo da numero 2 del mondo ufficiale nel 2025, questione però non primaria come da lui dichiarato: "Se la vince Carlos, sono contento per lui, perché se l’è meritato. Io sono contento di essere già arrivato in semifinale. Numero uno o no, onestamente questa stagione è stata una stagione incredibile. Con questo torneo sono a dodici tornei”, aggiunge. “È stata una stagione pazzesca, secondo me, per come l’ho giocata. Se lo merita Carlos, sono contento per lui. Se no, ce lo giochiamo dopo, ma sono contento della posizione in cui sono, di essere già in semifinale, di poter giocare almeno altre due partite, o magari quattro, in un torneo speciale. Quello che c’è, c’è”

Sinner-Shelton: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Shelton, valida per il terzo d ultimo match del Gruppo Borg delle Nitto Atp Finals, è in programma venerdì pomeriggio all'Inalpi Arena di Torino alle 14:00. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai2 e via satellite su Sky Sport Uno(201) e Sky Sport Tennis (203), ma anche in streaming sulle piattaforme SkyGo, Now e RaiPlay. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito.

Sinner-Shelton i precedenti

Sinner e Shelton si sono affrontati a livello Atp 8 volte carriera con il parziale degli scontri diretti che recita 7-1 in favore dell'italiano in striscia positiva da 7 incontri di cui tre disputati in questo 2025 e l'ultimo settimana scorsa a Parigi nei quarti di finale