Musetti-Alcaraz, diretta Nitto Atp Finals: il terzo match di Lorenzo in tempo reale

Il tennista carrarino affronta lo spagnolo, numero 1 del ranking mondiale, nel match finale del gruppo "Connors"
Musetti-Alcaraz, diretta Nitto Atp Finals: il terzo match di Lorenzo in tempo reale
Dopo aver sconfitto De Minaur in tre set nel secondo match valido per le Nitto Atp Finals, Lorenzo Musetti torna in campo e lo fa contro Carlos Alcaraz nella gara finale del gruppo "Connors". Lo spagnolo, numero 1 del ranking mondiale, è già qualificato per le semifinali, avendo vinto entrambe le sfide precedenti. Musetti riuscirà a qualificarsi in caso di vittoria finale con qualsiasi punteggio, visto che nel pomeriggio Fritz è stato sconfitto da De Minaur nell'altro match del gruppo.

19:30

Musetti si qualifica se...

Dopo la sconfitta di Fritz contro De Minaur, a Musetti basterebbe vincere contro Alcaraz con qualsiasi risultato per raggiungere Sinner in semifinale

19:15

Musetti-Alcaraz, i precedenti

I due tennisti si sono affrontati ufficialmente sette volte. Bilancio a favore di Alcaraz, che ha vinto sei confronti. L'unico successo di Musetti risale al primo match tra i due disputatosi nel 2022 ad Amburgo

19:00

De Minaur elimina Fritz dalle Nitto Atp Finals

L'australiano sconfigge lo statunitense in due set, consegna il pass semifinale ad Alcaraz e attende il match dell'azzurro LEGGI TUTTO

Inalpi Arena, Torino

