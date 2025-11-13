Musetti-Alcaraz, diretta Nitto Atp Finals: il terzo match di Lorenzo in tempo reale

Dopo aver sconfitto De Minaur in tre set nel secondo match valido per le Nitto Atp Finals, Lorenzo Musetti torna in campo e lo fa contro Carlos Alcaraz nella gara finale del gruppo "Connors". Lo spagnolo, numero 1 del ranking mondiale, è già qualificato per le semifinali, avendo vinto entrambe le sfide precedenti. Musetti riuscirà a qualificarsi in caso di vittoria finale con qualsiasi punteggio, visto che nel pomeriggio Fritz è stato sconfitto da De Minaur nell'altro match del gruppo.