Musetti-Alcaraz, diretta Nitto Atp Finals: il terzo match di Lorenzo in tempo reale

Dopo aver sconfitto De Minaur in tre set nel secondo match valido per le Nitto Atp Finals, Lorenzo Musetti torna in campo e lo fa contro Carlos Alcaraz nella gara finale del gruppo "Connors". Lo spagnolo, numero 1 del ranking mondiale, è già qualificato per le semifinali, avendo vinto entrambe le sfide precedenti. Musetti riuscirà a qualificarsi in caso di vittoria finale con qualsiasi punteggio, visto che nel pomeriggio Fritz è stato sconfitto da De Minaur nell'altro match del gruppo.
19:30
Musetti si qualifica se...
Dopo la sconfitta di Fritz contro De Minaur, a Musetti basterebbe vincere contro Alcaraz con qualsiasi risultato per raggiungere Sinner in semifinale
19:15
Musetti-Alcaraz, i precedenti
I due tennisti si sono affrontati ufficialmente sette volte. Bilancio a favore di Alcaraz, che ha vinto sei confronti. L'unico successo di Musetti risale al primo match tra i due disputatosi nel 2022 ad Amburgo
19:00
De Minaur elimina Fritz dalle Nitto Atp Finals
L'australiano sconfigge lo statunitense in due set, consegna il pass semifinale ad Alcaraz e attende il match dell'azzurro LEGGI TUTTO