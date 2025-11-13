Il senso di Sinner per Musetti e la Grand'Italia del tennis

Il tributo pubblico che, dopo avere sconfitto Zverev , Sinner ha reso a Musetti , ha mostrato una volta di più quanto forte sia lo spirito azzurro che permea le Atp Finals, con due italiani in lizza fra gli otto Maestri per la prima volta nella storia. E ha confermato quanto grande sia l'umiltà di un fuoriclasse che, pur avendo dominato il N.3 del mondo, si schermisce "perché non ci sono stati tanti scambi" e subito dopo rende omaggio al protagonista della strepitosa vittoria della sera prima su De Minaur: "Non c'è stato lo stesso livello di Lorenzo" . Sinner è così amato perché è così vero. Un altro, al suo posto, dopo avere guadagnato le semifinali delle Atp Finals, avrebbe parlato di quanto importante fosse stato il successo, sottolineando la propria, spettacolosa prestazione. Jannik no. Jannik ha voluto che gli applausi dell'Arena andassero a Musetti , straordinario mattatore del match che ha fatto impazzire chi ama il tennis. È questo il senso di Sinner per Lorenzo e la Grand'Italia dell'Età dell'Oro.

Sinner sulla Coppa Davis: "Squadra incredibile anche senza di me"

L'aveva manifestato sbarcando a Torino prima delle Finals, a proposito della Coppa Davis: "Personalmente non mi piace una cosa. Abbiamo una squadra incredibile anche senza di me e non ne parla nessuno. Noi dobbiamo rinunciare al numero 26 al mondo, che in questo momento è Darderi, perché c'è Berrettini, c'è Cobolli, c'è Musetti, c'è Sonego, abbiamo una squadra di doppio incredibile e,quindi, la possibilità di vincere la Davis è alta". Ancora, più in generale: "Sono orgoglioso di essere italiano, felice di essere nato in Italia e non in Austria o da un'altra parte perché, secondo me, onestamente questo Paese merita molto di più, anche di ciò che sto facendo io. Abbiamo le strutture, abbiamo gli allenatori, abbiamo i giocatori, abbiamo tantissime mentalità differenti, che sono anche la nostra forza. Alcuni dicono che l'Alto Adige è diverso, la Sicilia è totalmente diversa, però questa è anche la nostra fortuna, la forza nelle differenze. Abbiamo di tutto per competere contro i migliori al mondo. Dobbiamo essere sempre più uniti, dobbiamo darci forza per conquistare più trofei e procurare più orgoglio possibile. L'Italia se lo merita".