Musetti, l’annuncio dopo il ko con Alcaraz: “Non parteciperò alle finali della Coppa Davis a Bologna"

Dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz in due set, Lorenzo Musetti è intervenuto in conferenza stampa per commentare anche la sua assenza in Coppa Davis . Il tennista azzurro ha annunciato: “Vista la mia condizione fisica ho parlato di comune accordo con Filippo Volandri e abbiamo deciso che, data anche la mia situazione fuori dal campo, per quest’anno non giocherò la Coppa Davis. C’è molto rammarico e molto dispiacere. L’obiettivo per la prossima stagione è quello di ottenere di più a livello di risultati e condizione. Quest’anno i problemi fisici mi sono costati due mesi fuori. Spero di avere più tempo per allenarmi e prepararmi per la prossima stagione”.

Le parole di Musetti

“Sono super orgoglioso, non è facile avere quattro persone qui di cui due in semifinale. Jasmine e Sara hanno avuto un anno incredibile in doppio e Jasmine anche in singolare. Anno fantastico per il tennis italiano. Credo che quello che arriverà sarà ancora più sorprendente”. Musetti ha analizzato anche la sconfitta contro Alcaraz: “La stanchezza fisica ha inciso in negativo, sapevo che era difficile smaltire le fatiche dei giorni e delle settimane passate in un giorno. Oggi dovevo fare un miracolo, ne secondo set sono crollato in fretta. Quello che mi ha tenuto in gioco nel primo set è che servivo molto bene. Vista la mia condizione fisica ho parlato di comune accordo con Filippo, il capitano, e abbiamo deciso che non giocherò la Coppa Davis. C’è rammarico e dispiacere per come sono arrivato, avrei provato a giocarla se fossi arrivato diversamente. Sono veramente contento del fatto di aver superato il mio limite. Quella contro de Minaur non è stata solo una vittoria, ma una prova con me stesso. Sono riuscito a scavare dentro e mi ha fatto scoprire una parte di me. La cosa buffa è che la formula di questo girone permette ad Alex di passare, anche se sono stato l’unico che sono riuscito a battere. Speriamo il prossimo anno di poter avere ancora questa chance”.