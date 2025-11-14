Alcaraz assolve Sinner e Musetti e lancia la proposta rivoluzionaria: “Ogni due o tre anni”

TORINO - Carlos Alcaraz batte Lorenzo Musetti e fa tre su tre nel girone Jimmy Connors conquistando la semifinale alle Atp Finals. Il tennista spagnolo blinda anche il primo posto nella classifica mondiale e apre una finestra anche sul prossimo impegno: la Coppa Davis. Un trofeo che ancora manca nella sua bacheca e che la Spagna ha vinto per la sesta e ultima volta nel 2019 trascinata da un super Rafa Nadal. "Credo che la Coppa Davis sia un evento che non siamo abituati a giocare, perché si gioca per il proprio Paese e si gioca con i propri compagni. È una cosa totalmente diversa, rispetto ai soliti tornei. Penso che rappresentare il proprio Paese sia uno dei più grandi privilegi che puoi avere nel nostro sport. Però, sono anche del parere che dovrebbero fare qualcosa per questa manifestazione, perché giocarla ogni anno, secondo me, non è così bello. Se si disputasse ogni due o tre anni, invece, l'impegno dei giocatori sarebbe maggiore, perché sarebbe qualcosa di unico, di diverso", le parole di Carlos Alcaraz in conferenza stampa. Il numero uno del mondo quest'anno giocherà la fase finale della competizione dove si vince la "storica" insalatiera, in scena la prossima settimana a Bologna. In passato, però, più volte Alcaraz ha detto di "no" alla convocazione del capitano della propria Nazionale.