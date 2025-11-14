Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bertolucci e la Davis: “Come toccare il cielo con un dito. Panatta in camera mi chiese se…”

L'ex campione azzurro ha riavvolto il nastro della propria carriera che lo ha visto conquistare l'Insalatiera nel '76
2 min
bertolucciCoppa DavisPanatta
Bertolucci e la Davis: “Come toccare il cielo con un dito. Panatta in camera mi chiese se…”

"La vittoria in Coppa Davis in Cile è stato come toccare il cielo con un dito. Un sogno realizzato". Lo ha detto l'ex campione di tennis e opinionista Sky Sport, Paolo Bertolucci, durante il nuovo appuntamento di 'Sky Up The Edit', progetto di Sky per promuovere l'inclusione digitale in ambito scolastico, questa mattina a Torino presso l'Istituto di Istruzione Superiore Primo Levi. "Le magliette rosse in finale? C'erano state manifestazioni pesanti in Italia. Non si voleva che giocassimo per via di quello che stava accadendo lì in Cile", ha aggiunto.

Bertolucci: "Ecco perché la maglietta rossa"

"Alla fine della prima giornata eravamo avanti 2-0 e il giorno dopo avevamo il doppio per diventare campioni e la sera prima in camera Adriano Panatta venne chiedendomi se avessi la maglietta rossa. Stranamente, io che non la portavo mai, l'avevo in valigia. Gli dicevo di metterla un'altra volta perché ci sarebbe stato il vice di Pinochet in tribuna, ma Adriano insisteva spiegandomi che dovevamo dare un segnale e la mettemmo. In Italia non fu capita subito perché c'era il bianco e nero in tv. Sono contento venga colto oggi", ha concluso. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS