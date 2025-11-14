Bertolucci e la Davis: “Come toccare il cielo con un dito. Panatta in camera mi chiese se…”

"La vittoria in Coppa Davis in Cile è stato come toccare il cielo con un dito. Un sogno realizzato". Lo ha detto l'ex campione di tennis e opinionista Sky Sport, Paolo Bertolucci , durante il nuovo appuntamento di 'Sky Up The Edit', progetto di Sky per promuovere l'inclusione digitale in ambito scolastico, questa mattina a Torino presso l'Istituto di Istruzione Superiore Primo Levi. "Le magliette rosse in finale? C'erano state manifestazioni pesanti in Italia. Non si voleva che giocassimo per via di quello che stava accadendo lì in Cile", ha aggiunto.

Bertolucci: "Ecco perché la maglietta rossa"

"Alla fine della prima giornata eravamo avanti 2-0 e il giorno dopo avevamo il doppio per diventare campioni e la sera prima in camera Adriano Panatta venne chiedendomi se avessi la maglietta rossa. Stranamente, io che non la portavo mai, l'avevo in valigia. Gli dicevo di metterla un'altra volta perché ci sarebbe stato il vice di Pinochet in tribuna, ma Adriano insisteva spiegandomi che dovevamo dare un segnale e la mettemmo. In Italia non fu capita subito perché c'era il bianco e nero in tv. Sono contento venga colto oggi", ha concluso.