Sonego in Coppa Davis: è ufficiale. Volandri lo convoca al posto di Musetti

Sarà Lorenzo Sonego a sostituire Lorenzo Musetti in Coppa Davis. Come riportato dalla Fitp, il capitano della Nazionale Filippo Volandi ha convocato l'azzurro numero 39 Atp dopo il forfait del numero 8 al mondo annunciato al termine della sfida contro Carlos Alcaraz - ma già anticipato dal coach Simone Tartarini - valida per l'ultimo appuntamento del Round Robin delle Finals di Torino, dove si è arreso in 2 set per 4-6, 1-6 - sconfitta che ha inoltre consegnato allo spagnolo le chiavi del ranking mondiale - . "Non ci sarò, per via della condizione fisica e degli impegni famigliari - ha dichiarato il carrarino in conferenza stampa - . Ne ho già parlato con Volandri, siamo d'accordo". Sonego torna dunque a indossare la maglia azzurra dopo il trionfo del 2023.
Il messaggio della Fitp
Questa il messaggio della Federtennis diffuso sui propri profili social: "Bentornato in Azzurro, Sonny. Il Capitano del Team Italia Lavoropiù Filippo Volandri ha convocato Lorenzo Sonego per la Final 8 di Davis Cup a Bologna. Il campione del 2023 prende il posto in squadra di Lorenzo Musetti. Ci vediamo a Bologna".
Coppa Davis 2025: quando si gioca
La Coppa Davis riaprirà i cancelli con i quarti di finale in programma dal 18 al 23 novembre presso la SuperTennis Arena di Bologna. I campioni del mondo in carica esordiranno contro l'Austria, con possibile incrocio con Francia o Belgio in semifinale. Nel tabellone anche la Spagna di Carlos Alcaraz, impegnata contro la Repubblica Ceca e la Germania di Alexander Zverev, che affronterà invece l'Argentina.