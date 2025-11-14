Sonego in Coppa Davis: è ufficiale. Volandri lo convoca al posto di Musetti

Sarà Lorenzo Sonego a sostituire Lorenzo Musetti in Coppa Davis. Come riportato dalla Fitp, il capitano della Nazionale Filippo Volandi ha convocato l'azzurro numero 39 Atp dopo il forfait del numero 8 al mondo annunciato al termine della sfida contro Carlos Alcaraz - ma già anticipato dal coach Simone Tartarini - valida per l'ultimo appuntamento del Round Robin delle Finals di Torino, dove si è arreso in 2 set per 4-6, 1-6 - sconfitta che ha inoltre consegnato allo spagnolo le chiavi del ranking mondiale - . "Non ci sarò, per via della condizione fisica e degli impegni famigliari - ha dichiarato il carrarino in conferenza stampa - . Ne ho già parlato con Volandri, siamo d'accordo". Sonego torna dunque a indossare la maglia azzurra dopo il trionfo del 2023.