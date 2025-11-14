Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Alcaraz numero uno del 2025: "È un viaggio che non si fa da soli"

Lo spagnolo, visibilmente emozionato, viene premiato con il trofeo di migliore della stagione: "Obiettivo prefissato"
2 min
Alcaraz
Alcaraz numero uno del 2025: "È un viaggio che non si fa da soli" © Getty Images

TORINO - Dopo il successo di venerdì contro Lorenzo Musetti oggi è il gran giorno di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo si è assicurato di chiudere la stagione da numero 1 al mondo diventando il secondo giocatore più giovane della storia a concludere due stagioni al primo posto nella classifica mondiale (22 anni e 6 mesi), dietro a Lleyton Hewitt (21 anni e 8 mesi). Prima del match tra Jannik Sinner e Ben Shelton si è tenuta la cerimonia di premazione di un emozionato Carlitos con il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi a consegnargli il trofeo.

Alcaraz: "Un obiettivo che mi ero prefissato"

Presentatosi in doppipetto scuro il vincitore del Roland Garros e dello US Open ha dichiarato: "È un grande piacere per me essere di nuovo numero uno al mondo, è una cosa per cui ho lavorato molto duramente insieme al mio team. È un viaggio che non si fa da soli ma si condivide con tutto lo staff. Sento l'amore e l'energia del pubblico ovunque vada e ringrazio tutti quelli che vengono a vederci e ci supportano. Questo trofeo è anche per loro. Era un obiettivo che ci eravamo prefissati. Sono sempre tutti presenti per qualsiasi esigenza, siamo davvero un grande team anche con i nuovi arrivati. Per me è un grande riconoscimento - aggiunge - Voglio condividere questo trofeo perché viviamo il mondo tutte le settimane. Abbiamo l'energia di tante persone che ci vengono a vedere. Voglio condividere questo trofeo non solo con il mio team ma con tutto le persone che credono in me, anche grazie a loro ho raggiunto questo traguardo straordinario".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS