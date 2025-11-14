Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Auger-Aliassime vola in semifinale e sfida Alcaraz: Zverev ko in due set

Il tennista canadese avanza col punteggio di 6-4 7-6 e ora troverà lo spagnolo nel prossimo turno delle Nitto Atp Finals
1 min
Auger-Aliassime vola in semifinale e sfida Alcaraz: Zverev ko in due set © Getty Images

Auger-Aliassime vola in semifinale delle Nitto Atp Finals e lo fa battendo Zverev in due set combattuti col punteggio di 6-4 7-6. Il tennista canadese, numero 8 del ranking mondiale, si è qualificato al secondo posto del suo gruppo dietro a Jannik Sinner e in semifinale se la vedrà con lo spagnolo Alcaraz che ieri ha eliminato Lorenzo Musetti.

Auger-Aliassime-Zverev, la cronaca

Match molto combattuto ed equilibrato tra i due tennisti che si è giocato sul filo del rasoio per tutta la durata del match. Primo set deciso dal break finale di Auger-Aliassime al decimo game chiuso ai vantaggi. C'è voluto il tie-break nel secondo set avaro di servizi rubati: ha avuto la meglio ancora il canadese che ha liquidato Zverev sul 7-4.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS