Auger-Aliassime vola in semifinale e sfida Alcaraz: Zverev ko in due set

Auger-Aliassime vola in semifinale delle Nitto Atp Finals e lo fa battendo Zverev in due set combattuti col punteggio di 6-4 7-6. Il tennista canadese, numero 8 del ranking mondiale, si è qualificato al secondo posto del suo gruppo dietro a Jannik Sinner e in semifinale se la vedrà con lo spagnolo Alcaraz che ieri ha eliminato Lorenzo Musetti.
Auger-Aliassime-Zverev, la cronaca
Match molto combattuto ed equilibrato tra i due tennisti che si è giocato sul filo del rasoio per tutta la durata del match. Primo set deciso dal break finale di Auger-Aliassime al decimo game chiuso ai vantaggi. C'è voluto il tie-break nel secondo set avaro di servizi rubati: ha avuto la meglio ancora il canadese che ha liquidato Zverev sul 7-4.