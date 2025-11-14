Auger-Aliassime vola in semifinale e sfida Alcaraz: Zverev ko in due set

Auger-Aliassime vola in semifinale delle Nitto Atp Finals e lo fa battendo Zverev in due set combattuti col punteggio di 6-4 7-6. Il tennista canadese, numero 8 del ranking mondiale, si è qualificato al secondo posto del suo gruppo dietro a Jannik Sinner e in semifinale se la vedrà con lo spagnolo Alcaraz che ieri ha eliminato Lorenzo Musetti.