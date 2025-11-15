Sonego alla ribalta, gioia d’Italia. Volandri: “La nostra squadra rimane forte”

TORINO - Il forfait di Lorenzo Musetti alle Finals 8 di Coppa Davis, in programma a Bologna la prossima settimana dal 18 al 23 novembre, ha riaperto le porte della Nazionale a Lorenzo Sonego , già preallertato e impegnato in questi giorni negli allenamenti al Training Center del Circolo della Stampa Sporting, seguito dal coach Vincenzo Santopadre. Ieri l’ufficialità della convocazione l’ha data il capitano azzurro Filippo Volandri , nel corso di un intervento su Radio Rai e poi di un’intervista a Sky Sport: «La nostra squadra - ha detto il livornese - rimane forte e importante, con grande consapevolezza. Sarà composta da Cobolli, Berrettini, Sonego, Bolelli e Vavassori . Siamo pronti a battagliare, per rimanere in alto e continuare a far bene. Siamo molto carichi e non vediamo l’ora di cominciare».

Sonego in fiducia

Il torinese tiene molto alla maglia azzurra e ha già vinto l’insalatiera nel 2023 a Malaga. Ha esordito in Davis nel 2021 contro gli Stati Uniti e in totale ha disputato nove incontri di singolare (6 vittorie e 3 sconfitte il bilancio) e tre di doppio, tutti chiusi con il successo. E’ stato determinante nel 2023 con la firma sui doppi decisivi a livello di quarti contro l’Olanda e di semifinale contro la Serbia. La sua prima convocazione risale al 2019, con l’allora capitano Corrado Barazzutti: «Un onore e un grande motivo d’orgoglio. Non c’è nulla di più emozionante che difendere i colori del proprio Paese». Queste le parole espresse allora. Il suo spirito di gran combattente capace di gettare in campo il classico “cuore oltre l’ostacolo” ben si adatta a una competizione che negli ultimi anni ha cambiato formula ma ha mantenuto l’antico spirito esaltando le platee di appassionati di tutto il mondo. L’Italia ha vinto tre volte la Coppa Davis. Dopo la lontana affermazione del 1976 in Cile sono arrivate quelle del 2023 e del 2024, sempre a Malaga. Il fattore campo, al Bologna Fiere, sarà certo uno stimolo in più per gli azzurri convocati, che esordiranno nei quarti di finale contro l’Austria il 19 novembre. Il 18 apriranno le sfide di campo la Francia e il Belgio, nello stesso girone degli azzurri. Ieri si sono svolti i primi allenamenti delle due Nazionali. Sonego arriva in fiducia al grande appuntamento, reduce dalla semifinale raggiunta nel 250 Atp di Metz, suo ultimo torneo nella stagione regolare. E’ attualmente numero 39 del mondo, dopo aver raggiunto il best ranking di n. 21 nel 2021. Nell’ultimo mese ha vinto anche due derby importanti, il primo nel Masters 1000 di Parigi contro Lorenzo Musetti e il secondo negli ottavi contro Flavio Cobolli nel già citato torneo di Metz.

Cobolli punto fermo, Sonego e Berrettini...

Nell’anno ormai in fase di conclusione Lorenzo si è distinto anche a livello Slam conquistando il suo primo quarto di finale agli Australian Open e centrando poi nello scorso luglio gli ottavi di finale sulla nobile erba di Wimbledon. In carriera ha vinto 4 titoli del circuito maggiore e su superfici diverse. Il suo tennis ben si adatta anche al duro indoor dove può far valere i colpi migliori del suo bagaglio tecnico, servizio e diritto in particolare. Notevoli i progressi dell’ultimo periodo con il rovescio bimane, sia in palleggio che in risposta. Sarà ovviamente il capitano Volandri a scegliere i giocatori che scenderanno in campo contro l’Austria. La nostra prima rivale ha in formazione il n. 85 Atp Misolic, il n. 161 Rodionov ma potrebbe anche convocare il più esperto Ofner che ha un best ranking di n. 37. Dispone poi di un buon doppio composto da Erler e Miedler. Tradotto, una squadra compatta da affrontare con lucidità e determinazione. Dato per scontato l’impiego di Flavio Cobolli, la scelta del secondo sarà un ballottaggio tra Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, entrambi reduci dagli allenamenti di questi giorni a Torino.