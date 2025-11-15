Tuttosport.com
Bolelli e Vavassori fuori dalle Finals: l’avventura del doppio azzurro termina in semifinale

Il duo italiano cade sotto i colpi di Heliovaara e Patten col punteggio di 6-4 6-3
1 min
Bolelli e Vavassori fuori dalle Finals: l’avventura del doppio azzurro termina in semifinale © Getty Images

Termina in semifinale l'avventura alle Nitto Atp Finals di Bolelli e Vavassori che cadono contro la coppia Heliovaara/Patten in due set. La gara termina nel giro di un'ora e un quarto col punteggio di 6-4 6-3 per il finlandese e il britannico. In finale affronteranno o Salisbury/Skupski o Cash/Glasspool.

Bolelli/Vavassori ko, la cronaca

Primo set equilibrato, deciso al terzo game quando la coppia azzurra ha subito il break da parte degli avversari facendosi rimontare da 30-0. Il secondo set è stato da un doppio break di Heliovaara/Patten sempre al terzo game e successivamente all'ultimo game della gara.

Tutte le news di Tennis

