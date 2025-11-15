Bolelli e Vavassori fuori dalle Finals: l’avventura del doppio azzurro termina in semifinale

Termina in semifinale l'avventura alle Nitto Atp Finals di Bolelli e Vavassori che cadono contro la coppia Heliovaara/Patten in due set. La gara termina nel giro di un'ora e un quarto col punteggio di 6-4 6-3 per il finlandese e il britannico. In finale affronteranno o Salisbury/Skupski o Cash/Glasspool.