Torino sarà sede delle Atp Finals anche nel 2026, poi si vedrà. Andrea Gaudenzi, presidente Atp, dagli studi di Sky conferma che il torneo dei Maestri si giocherà ancora per un anno nel capoluogo piemontese. "Siamo stracontenti di avere questo evento in Italia dove le Atp Finals si giocheranno per altri cinque anni - ricorda a proposito dell'accordo già ufficializzato un anno fa per il rinnovo fino al 2030 -".
Le parole di Gaudenzi
"Abbiamo deciso che l'anno prossimo saranno ancora a Torino, il dibattito se continuare qui per altri 4 anni o no si farà nel primo semestre dell'anno prossimo". La decisione sarà presa sulla base di "tante cose, le infrastrutture, l'esperienza dei tifosi. Partiamo da una base ottima a Torino e c'è la possibilità di rimanerci ma il nostro compito e dovere è esplorare anche altre opzioni".