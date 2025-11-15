Le parole di Gaudenzi

"Abbiamo deciso che l'anno prossimo saranno ancora a Torino, il dibattito se continuare qui per altri 4 anni o no si farà nel primo semestre dell'anno prossimo". La decisione sarà presa sulla base di "tante cose, le infrastrutture, l'esperienza dei tifosi. Partiamo da una base ottima a Torino e c'è la possibilità di rimanerci ma il nostro compito e dovere è esplorare anche altre opzioni".