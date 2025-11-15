Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Gaudenzi e le Nitto Atp Finals 2026: “Saranno ancora a Torino”. Per le edizioni dal 2027 al 2030...

Il presidente Atp ha confermato che il torneo dei Maestri si giocherà ancora per un anno nel capoluogo piemontese
1 min
Gaudenzi e le Nitto Atp Finals 2026: “Saranno ancora a Torino”. Per le edizioni dal 2027 al 2030... © ANSA

Torino sarà sede delle Atp Finals anche nel 2026, poi si vedrà. Andrea Gaudenzi, presidente Atp, dagli studi di Sky conferma che il torneo dei Maestri si giocherà ancora per un anno nel capoluogo piemontese. "Siamo stracontenti di avere questo evento in Italia dove le Atp Finals si giocheranno per altri cinque anni - ricorda a proposito dell'accordo già ufficializzato un anno fa per il rinnovo fino al 2030 -".

Le parole di Gaudenzi

"Abbiamo deciso che l'anno prossimo saranno ancora a Torino, il dibattito se continuare qui per altri 4 anni o no si farà nel primo semestre dell'anno prossimo". La decisione sarà presa sulla base di "tante cose, le infrastrutture, l'esperienza dei tifosi. Partiamo da una base ottima a Torino e c'è la possibilità di rimanerci ma il nostro compito e dovere è esplorare anche altre opzioni".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS