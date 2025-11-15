De Minaur dopo il 13° ko con Sinner: "Anche se molti potrebbero non pensarlo so come batterlo ma..."

"E' stata un'altra stagione positiva per me. Ovviamente rimanere tra i primi 10, i primi 8, è un bel risultato. Ho vinto molte partite quest'anno. C'è ancora molto da imparare e crescere, molto da migliorare, e lo terrò presente. Spero che l'anno prossimo sarò una versione ancora migliore di me stesso". A dirlo Alex De Minaur nella conferenza stampa dopo la partita con Sinner alle Atp Finals di Torino, con l'incontro vinto da Jannik col punteggio di due set a zero - 7-5, 6-2 il risultato -, il tredicesimo su cui ha apposto il proprio marchio il tennista azzurro, su tredici incontri disputati. Dominio assoluto, dunque, quello dell'altoatesino, che ha conquistato l'accesso alla finale alle ATP Finals per il terzo anno consecutivo. De Minaur ha commentato, inoltre, quello che è stato il suo modo di affrontare il match contro l'attuale Numero Due nel ranking ATP.

De Minaur: "Devo trovare un sano equilibrio"

"Penso di avere ancora molto da dare. Non ho ancora raggiunto il mio apice - aggiunge -. Devo anche stare attento a quanto mi sforzo e a quanta pressione mi metto addosso, perché è questo che mi porta nei momenti bui. Il desiderio di continuare a migliorare e continuare a volere di più e ad aspettarmi di più. Devo trovare un sano equilibrio. Come abbiamo visto nelle ultime due partite, ho la capacità di giocare con un ritmo più alto e uno stile di tennis più aggressivo. Penso che questo sia ciò che serve per battere i migliori giocatori del mondo". Ha concluso così la sua conferenza stampa il tennista australiano, numero 7 del ranking mondiale.