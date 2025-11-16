È di nuovo Sinner-Alcaraz, la finale delle Finali: se l’Arena colpisce le palline con Jannik

E rieccoci qui: il nostro Jannik contro quello lì. Quello che i bambini chiamano Alcatràz e qualcun altro Alvarez. Quello che - quando ieri è entrato nel parcheggio dell’Arena, mentre Sinner stava sderenando per la tredicesima volta di fila il povero De Minaur e le telecamere hanno sparato l’ispanico imberrettato sui maxischermi - si è preso sì i soliti applausi di fair play popolare, ma molti meno di quanti subito dopo ha raccolto il suo avversario Auger-Aliassime. Segno che la tensione, per quanto sportiva, stava già montando, in vista della finale delle Finali. E va bene che Carlitos è simpatico e qua siamo tutti amici, però accà nisciuno tifa contro il nostro italiano. Accà, a Torino; poi, allà, cavoli loro. La partecipazione empatica del pubblico internazionalsabaudo nei riguardi di Sinner ha davvero un che di speciale. È un colpire all’unisono, un respirare sincronizzato, un esultare (quasi sempre) e un tremare (quasi mai, ma accade) congiunto. Il quasi mai è successo, per qualche secondo, allorché nel suo primo turno di servizio si sono materializzate, senza che nessuno avesse capito come, tre palle break: in tredicimila e uno (lui) lì hanno fatto un bel sospirone tutti assieme, la scossa dell’amore dalle gradinate si è trasferita sulle corde della racchetta sinneriana e alé: un, due, tre, 40 pari, poi game e via la paura, bro’.