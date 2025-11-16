Da Marchisio e Panatta a Shade: quante stelle alla Bolla per Tuttosport

TORINO - Grandi personaggi ieri nella “Bolla” di piazza Castello per celebrare gli 80 anni di Tuttosport. Conduttore d’eccezione il direttore Guido Vaciago , che si è alternato nelle domande agli interlocutori saliti sul palco con il rapper torinese Shade: “Renato Casalbore - ha esordito - ebbe una visione e nell’immediato Dopoguerra, il 30 luglio, fondò il giornale, uno dei segnali di rinascita dell’Italia in ricostruzione”. Tra gli ospiti anche l’assessore allo sport della Città di Torino, Domenico Carretta e Adriano Panatta . Nel 1976 l’articolo di Tuttosport, proiettato sul maxi-schermo della Bolla e a firma Ubaldo Scanagatta , riportava come titolo: “E Panatta ha vinto il Tour de France”. “Ho sempre avuto un rapporto speciale con Tuttosport e con una sua firma, Daniele Azzolini, con cui ho fatto diversi libri. È sempre stato equilibrato nei giudizi”. La palla è passata a Claudio Marchisio, campione della Juventus. Vaciago gli ha chiesto di raccontare i suoi ricordi più belli legati al giornale: “Ne ho di estivi, quando da ragazzino con gli amici sfogliavo il giornale per capire quali grandi campioni venivano accostati alla Juve. Non dimentico il mio nome su Tuttosport per la prima volta tra quello dei titolari della partita Juventus-Brescia in serie B, nel 2006. Indimenticabile anche il racconto della giornata dello scudetto 2012, terminata con un bagno di folla in centro città”.

"Orgoglioso d’aver fatto diventare popolare il tennis"

“Battuta” ancora a Panatta… ormai tutti parlano di tennis, di più o di meno rispetto al 1976: “Non c’è paragone - ha detto Adriano -, all’epoca c’erano solo due canali televisivi. Oggi la comunicazione è globale e parlano tutti del mio sport, a volte anche a sproposito. Ma va benissimo, tutto questo vuol dire maggior popolarità. Se c’è una cosa di cui vado orgoglioso è aver fatto diventare il tennis popolare”. Oggi Panatta è commentatore televisivo. “Mi piace farlo - ha proseguito - perché rimango me stesso e questo lo fa diventare il mestiere più facile del mondo”. Anche Marchisio è diventato un uomo di televisione: “Sì, ma rimango un personaggio di campo perché questo mi permette di sentirne ancora il profumo”. Il rapper Shade, 37enne torinese, ha ricordato di aver fatto tanti anni fa un colloquio di lavoro a Tuttosport: “Non mi presero ma fu una grande esperienza”. Di esperienza ne ha acquisita tanta Renzo Furlan, coach e voce del tennis su Sky: “Ho vissuto a Torino dal 1988 al 1995 quando facevo base alle Pleiadi di Moncalieri. La città è molto migliorata per come la ricordavo. La comunicazione è cambiata e i social la influenzano. I giocatori e i loro staff devono tenerlo presente”. Sul palco sono saliti anche gli “Insuperabili”, che hanno avvicinato il calcio alla disabilità.

Tuttosport oltre gli 80 anni

Emblematica la storia di Omar che, affetto da una forma di distrofia muscolare, è riuscito a lasciare la carrozzina e misurarsi in campo. Grandi progetti per questa realtà, tra cui l’intenzione di portare il progetto all’estero e realizzare una casa degli “Insuperabili” aperta agli altri sport, gestita da persone con disabilità. La chiusura è stata ciclistica, con l’ex professionista Fabio Felline. “Il nostro rapporto con il ciclismo - ha ricordato il direttore Vaciago - è sempre stato molto forte. Non è un caso che il primo giornale uscì il 30 luglio, dopo la Milano-Torino del giorno prima”. “Il ciclismo italiano sta vivendo un momento difficile e sconta gli errori fatti nella gestione dei talenti - ha affermato Felline -, qualcosa deve essere cambiato e si tratta anche di una questione culturale. Cerco di dare il mio contributo e ho dato vita al Motovelodromo di Torino a una squadretta di giovani di età compresa tra i 6 e i 12 anni. L’intento è promozionale. Il mio idolo è stato Gianni Bugno per la sua compostezza. Il ricordo che mi lega a Tuttosport un’intervista fatta in bicicletta da Paolo Viberti, qui in sala”. Proprio di famiglia ha parlato Paolo riferendosi al giornale, “della quale sono stato parte per 36 anni e mezzo”. Ricordi e realtà per andare ben oltre gli 80 anni.