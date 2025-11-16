Sinner, le Nitto Atp Finals ti fanno paperone: il montepremi è da record

Jannik Sinner vince le Nitto Atp Finals per la seconda volta consecutiva. Lo straordinario trionfo dell'altoatesino, oltre ad aggiungere un altro prestigioso trofeo alla già lunga collezione personale, entra nella storia anche per un primato assoluto a livello di premi e risultati. La partita tra l'azzurro e Alcaraz ha rispettato le aspettative: grande spettacolo e tensione che si è tagliata con un coltello, sia per gli appassionati che per gli addetti ai lavori. Un match che resterà negli annali. Dopo aver dominato l'intero torneo senza perdere un singolo match i due si sono affrontati con Jannik che ha avuto la meglio in due set, con il risultato finale di 7-6 7-5.