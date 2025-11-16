Tuttosport.com
Sinner, le Nitto Atp Finals ti fanno paperone: il montepremi è da record

Per Jannik il successo contro Alcaraz vuol dire anche un premio clamoroso in termini economici
Jannik Sinner vince le Nitto Atp Finals per la seconda volta consecutiva. Lo straordinario trionfo dell'altoatesino, oltre ad aggiungere un altro prestigioso trofeo alla già lunga collezione personale, entra nella storia anche per un primato assoluto a livello di premi e risultati. La partita tra l'azzurro e Alcaraz ha rispettato le aspettative: grande spettacolo e tensione che si è tagliata con un coltello, sia per gli appassionati che per gli addetti ai lavori. Un match che resterà negli annali. Dopo aver dominato l'intero torneo senza perdere un singolo match i due si sono affrontati con Jannik che ha avuto la meglio in due set, con il risultato finale di 7-6 7-5.

Il percorso fino alla finale e l'ultimo successo

Prima di arrivare all'atto conclusivo del torneo Jannik si era imposto su Auger Aliassime, Shelton e Zverev nel girone per poi eliminare De Minaur in semifinale con una prestazione convincente. Dall'altro lato lo spagnolo aveva avuto la meglio su Musetti, Fritz e De Minaur ai gironi prima di dominare Auger Aliassime in semifinale. Si tratta inoltre del secondo successo consecutivo alle Nitto Atp Finals per Sinner, che lo scorso anno si era imposto senza problemi su Fritz in due set con il risultato di 6-4 6-4.

Sinner, il montepremi da capogiro

Ma quanto guadagna Jannik da questo successo? Il montepremi delle Nitto ATP Finals 2025 ha segnato un nuovo record nel circuito, superando anche quello dell'edizione precedente. L'aumento rispetto al 2024. Per Sinner, che lo scorso anno aveva già vinto imbattuto, l'edizione appena conclusa è stata un’opportunità unica di confermare il proprio valore e ottenere un riconoscimento ancora più prestigioso: più di cinque milioni di dollari. Un premio straordinario per un cammino senza intoppi. Di seguito il dettaglio del prize money turno per turno:

  • Campione imbattuto: $5.071.000

  • Vittoria in finale: $2.367.000

  • Vittoria in semifinale: $1.183.500

  • Vittoria in ogni match del girone: $396.500

  • Quota di partecipazione: $331.000

  • Riserva: $155.000

 

