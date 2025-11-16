Sinner, Alcaraz e il "campo da calcio": la risposta sul numero uno dice tutto

"Congratulazioni Carlos"

"Tutti ci sentiamo a casa qua in Italia, soprattutto io. Grazie al pubblico per l'atmosfera, sembra di stare in un campo da calcio". Queste le parole di Jannik Sinner dopo il trionfo alle Atp Finals, ringraziando gli organizzatori e parlando del clima all'Inalpi Arena di Torino durante il torneo. Poi, una battuta per iniziare a congratularsi con Alcaraz: "Non sono pronto a parlare in spagnolo, vado con l'inglese, dammi altro tempo... Stagione clamorosa Carlos. Fantastico quello che stai facendo, tu e tutto il team. So che è tantissimo lavoro. Complimenti per il numero uno, non ne abbiamo parlato ma sono estremamente felice per te. Se non posso essere io, scelgo sempre te. Sono contento che sia tu. Sei senza dubbio il giocatore che guardo di più. Una grande motivazione... ne ho bisogno. Tutti i tifosi sono contenti di vederti giocare. Sei il giocatore più energico del tour, continua così. Ti auguro tutta la fortuna possibile. So che hai un altro torneo, spero di vederti ancora l'anno prossimo. Speriamo che ci siano molte altre grandi battaglie davanti a noi. Grazie mille e congratulazioni a tutto il tuo team".