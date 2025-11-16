Sinner, Alcaraz e il "campo da calcio": la risposta sul numero uno dice tutto

Jannik Sinner è il re dell'edizione 2025 delle ATP Finals, il torneo dei 'Maestri'. Nella finale più attesa - quella che è stata definita la "partita dell'anno" - ha sconfitto in due set lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del ranking mondiale. Punteggio 7-6 (4) 7-5 in due ore 15 minuti di gioco. Il match è stato tiratissimo, combattuto colpo su colpo, a tratti spettacolare. La differenza è stata minima: Sinner ha vinto 78 punti contro i 72 dell'avversario, anche gli ace sono stati a suo favore 8 a 5. L'azzurro è stato spietato nei break point, concretizzandone due su due (Alcaraz uno su tre). E alla fine i due si sono dati appuntamenti al 2026, perche' il duello continua. Al termine della spettacolare finale tra i primi due del ranking ATP, Jannik Sinner ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi sulla rivalità piena di fair play con Alcaraz e sul team che gli ha permesso di bissare il successo alle ATP Finals.
Sinner: "Vincere a Torino è fantastico"
"E' incredibile, una stagione incredibile. Vincere a Torino, davanti al pubblico italiano, è fantastico. Prima del torneo non vedevo l'ora, per me è molto speciale. Senza un team non sarebbe possibile. Celebrare questo torneo dopo due mesi così intensi è incredibile. Con Carlos Alcaraz bisogna giocare al meglio. Ho servito bene in certi momenti, lui è uno di quelli con la migliore risposta nel circuito. E' stata una partita durissima. Significa tanto chiudere così la stagione". Lo ha detto Jannik Sinner dopo il trionfo alle Atp Finals, con la vittoria in finale su Carlos Alcaraz.
"Congratulazioni Carlos"
"Tutti ci sentiamo a casa qua in Italia, soprattutto io. Grazie al pubblico per l'atmosfera, sembra di stare in un campo da calcio". Queste le parole di Jannik Sinner dopo il trionfo alle Atp Finals, ringraziando gli organizzatori e parlando del clima all'Inalpi Arena di Torino durante il torneo. Poi, una battuta per iniziare a congratularsi con Alcaraz: "Non sono pronto a parlare in spagnolo, vado con l'inglese, dammi altro tempo... Stagione clamorosa Carlos. Fantastico quello che stai facendo, tu e tutto il team. So che è tantissimo lavoro. Complimenti per il numero uno, non ne abbiamo parlato ma sono estremamente felice per te. Se non posso essere io, scelgo sempre te. Sono contento che sia tu. Sei senza dubbio il giocatore che guardo di più. Una grande motivazione... ne ho bisogno. Tutti i tifosi sono contenti di vederti giocare. Sei il giocatore più energico del tour, continua così. Ti auguro tutta la fortuna possibile. So che hai un altro torneo, spero di vederti ancora l'anno prossimo. Speriamo che ci siano molte altre grandi battaglie davanti a noi. Grazie mille e congratulazioni a tutto il tuo team".
Jannik ringrazia tutti: "L'atmosfera è stata incredibile"
"Grazie alla Federazione, all’Atp, a Nitto, insieme state facendo un lavoro incredibile e so che dietro a una manifestazione così c’è tanto impegno. Il livello di questo torneo è altissimo e tutti noi giocatori ci sentiamo a casa, soprattutto io qui in Italia. Grazie mille a tutti i raccattapalle per il vostro lavoro, è stata una settimana lunghissima. E, un’ultima cosa… grazie a tutti voi. L’atmosfera è stata incredibile, sembra di stare in un campo da calcio e sono molto contento di riuscire a darvi qualcosina di positivo a tutti voi”. Questi i ringraziamenti di Jannik Sinner al termine dell'incontro vinto contro Carlos Alcaraz per due set a zero.
