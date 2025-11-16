Alcaraz, Sinner "sempre più forte" e sfida rilanciata: sul pubblico a Torino solo applausi

Carlos Alcaraz è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Sinner in finale alle Nitto Atp Finals . Durante la cerimonia di premiazione, lo spagnolo ha dichiarato: “Sono molto felice per il mio livello, ho affrontato un giocatore che non perde su cemento indoor ormai da due anni. Jannik, dopo ogni sconfitta torni ancora più forte: perdi poco, ma quando succede torni ancora più forte. Complimenti! Ora è tempo di riposarti e di prepararti per il prossimo anno, perché io sarò pronto! Grazie anche al pubblico, molti di voi tifavano per Jannik, ma siete stati molto rispettosi: l’ho apprezzato molto“.

Le parole di Alcaraz

Alcaraz ha poi aggiunto: "Il pubblico non mi ha dato alcun fastidio, non era contro di me ma tifava per Jannik. Mi piace sentire questa energia, anche se non tifavano per me. Se è stato l'ambiente più difficile in cui io ho giocato? No, la partita più difficile della mia carriera è stata a Parigi Bercy nel 2021 (contro Gaston, ndr), non me la dimenticherò mai. È stato un momento di svolta per me, sono cresciuto molto da quel momento. Fare un break a Jannik non è una cosa da tutti. Non è solo il servizio, che comunque è molto difficile da rispondere, ma è proprio difficile vincere un punto da fondo contro di lui. Il suo primo colpo dopo il servizio è molto buono. Fa tutto molto bene, ha alcune piccole finestre dove a volte ti permette di entrare, ma non è facile".