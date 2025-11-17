Sinner di nuovo… a terra: è tornato il gesto Slam. Cosa ha dimostrato al mondo intero

TORINO - Dagli Australian Open di gennaio alle Finals di Torino, una stagione di tennis nata e conclusa sotto le insegne di Sinner, quelle così comuni e a portata di mano che spesso non le prendiamo in considerazione, preferendo inseguire chimere. Solidità. Equilibrio. Piedi per terra. Forza mentale. Preparazione accurata. Pragmatismo. Resilienza. Sinner ha vinto grazie a queste doti le sue seconde Finals consecutive. Ha respinto le smanie di dominio che Alcaraz aveva espresso in più di un’intervista. Ha ottenuto la trentesima vittoria consecutiva sulla superficie di cemento indoor. E ha fatto sapere a tutti che, in questo momento, nel tennis vi sono due numeri uno. Alcaraz che ha vinto otto tornei e conduce la classifica con 550 punti di vantaggio, e Sinner che di tornei ne ha vinti sei, ma non ha giocato per tre mesi. Due protagonisti alla pari della stagione, due amici che danno l’anima per superarsi. Due che stanno scrivendo una rivalità che tiene tutto il tennis con l’anima sospesa.
Sinner e Alcaraz: elogio alla bellezza
C’è parità, in tutto, ed è una strana sensazione quando la parità è di così alto livello. Le parti migliori del film che va in onda strappano applausi, ma si esauriscono su se stessi, non si traducono nello scatto avanti di uno o nella fuga dell’altro. Sinner e Alcaraz si propongono nella celebrazione delle loro doti, che sono formidabili e darebbero un senso a qualsiasi altro match, ma tra loro i pezzi di bravura finiscono per comporre gli spartiti di un’opera tutta fondata sulla felicità del bel gioco, dove non esistono inciampi, sfortune, tranelli, forzature e momenti di terrena insoddisfazione, che sono così umani, in fondo… Una creazione inarrivabile, e in qualche modo troppo perfetta. L’effetto è di un insieme che si comprime senza una via d’uscita. Eppure, Carletto e Giannik mettono in campo molto di ciò che sanno fare e che li distingue da ogni inseguitore. La grande bellezza confeziona sortite in lungo linea, da parte di entrambi, che sembrano tirati con la riga e il filo a piombo. I diagonali di Sinner appaiono devastanti, a una velocità pari a quella di un aereo in decollo. Alla fine, sono gli imprevisti a ripulire il match dalla patina di una bellezza sterile.
Sinner rischia, poi conquista il primo set
Qualcuno sta male in tribuna, e il match si ferma 11 minuti e mezzo per i soccorsi. Siamo sul 2-1 Alcaraz, 40 pari, Sinner è alla battuta e lo stop è decisamente a rischio. Una volée in avanzamento e un ace allontanano le paure. Poco dopo, sul 5-4 a favore dello spagnolo, Carlos chiama il fisioterapista per un muscolo della coscia destra che avverte in tensione. E ora è lui a rischiare qualcosa. Ma la sua corsa non appare compromessa. Ottenuto il 6-5, è il dodicesimo gioco a far tremare Sinner, alla battuta. Concede infatti la prima palla break del set, ma rimedia alla disattenzione con una fucilata di dritto che parte dall’angolo alla sua sinistra e attraversa il campo come il coltello del più esperto tra i cuochi. Il destino della prima partita è nel tie break, ed è Sinner a giocarlo meglio: ottiene presto il minibreak che gli dà slancio, poi un altro. Alcaraz tenta di rappattumare il proprio gioco, azzecca un bel pallonetto, ma il servizio di Sinner tiene: 7-4.
Sinner vince e si stende sul campo delle Atp Finals
Ormai i due sono entrati in partita, quella in cui o si vince o si perde, quella che mette da parte tutto pur di salire dritta al verdetto. Alcaraz prova a fare la voce grossa a inizio della seconda frazione. È lui, stavolta, a confezionare il break che aveva disperso in chiusura del primo set. Sinner evita di farsi venire i nervi. Lo spartito cambia, ora è Sinner a inseguire. Ma per quanto Alcaraz ce la metta tutta, la festa spagnola dura poco. Va 3-1 Carlitos, ma già Sinner lo bracca, lo induce a insistere negli scambi lunghi e violenti, di quelli che ti portano via le forze e mandano a scadenza le idee migliori. Sinner opera il contro break e si porta 3-3, Alcaraz, fuori dall’espressione più alta della bellezza dei suoi colpi, non trova come mordere il rivale, come indurlo ad abbassare il livello degli scambi. In questa fase, la finale ricorda molto il confronto di Riyadh, dove Sinner tritò lo spagnolo. È la seconda sfida che Alcaraz perde, e qualche campanello d’allarme è il caso che glielo ricordi. S’intuisce che Sinner senta il traguardo vicino e spinga di più. La chiave di volta giunge nel dodicesimo game. Jannik rimonta il 40-30 con cui Carlos cerca di agganciare il tie break, ma le ultime stoccate di Sinner sono fulminanti. Tre punti consecutivi, uno più bello dell’altro. Si stende sul cemento del campo, Jannik, un gesto che ricorda il primo Slam vinto in Australia, e che poi non ha più riproposto sulla scena. Ha battuto Alcaraz per la terza volta in questa stagione, anche se quella di Riyadh le stats del tennis non la prenderanno mai in considerazione, sì invece quella di Cincinnati (ottenuta dallo spagnolo per ritiro). La vittoria vale un annuncio per la prossima stagione: la caccia ad Alcaraz è già cominciata.
