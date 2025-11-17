Sinner di nuovo… a terra: è tornato il gesto Slam. Cosa ha dimostrato al mondo intero

TORINO - Dagli Australian Open di gennaio alle Finals di Torino, una stagione di tennis nata e conclusa sotto le insegne di Sinner, quelle così comuni e a portata di mano che spesso non le prendiamo in considerazione, preferendo inseguire chimere. Solidità. Equilibrio. Piedi per terra. Forza mentale. Preparazione accurata. Pragmatismo. Resilienza. Sinner ha vinto grazie a queste doti le sue seconde Finals consecutive. Ha respinto le smanie di dominio che Alcaraz aveva espresso in più di un’intervista. Ha ottenuto la trentesima vittoria consecutiva sulla superficie di cemento indoor. E ha fatto sapere a tutti che, in questo momento, nel tennis vi sono due numeri uno. Alcaraz che ha vinto otto tornei e conduce la classifica con 550 punti di vantaggio, e Sinner che di tornei ne ha vinti sei, ma non ha giocato per tre mesi. Due protagonisti alla pari della stagione, due amici che danno l’anima per superarsi. Due che stanno scrivendo una rivalità che tiene tutto il tennis con l’anima sospesa.