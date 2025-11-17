L'Italia di Coppa Davis senza Sinner e Musetti: i pericoli e dove può arrivare

Con ancora vive le emozioni delle Atp Finals (con tanto tricolore sia in singolare che in doppio) è già tempo di un’altra missione per l’Italtennis. Domani infatti, con il confronto fra Francia e Belgio (ore 16, diretta tv SuperTennis) prende il via la Final 8 di Coppa Davis in programma fino a domenica 23 sui campi in sintetico allestiti negli spazi di Bologna Fiere (Centrale da 10mila posti, la SuperTennis Arena). Mercoledì pomeriggio, poi, sarà la volta degli azzurri, a caccia del terzo sigillo consecutivo dopo i successi a Malaga nel 2023 e 2024. In questo caso, però, capitan Filippo Volandri dovrà fare a meno della punta di diamante Jannik Sinner , protagonista fino in fondo a Torino , come pure dell’altro top 10 Lorenzo Musetti , anch’egli reduce dalle Finals e in procinto di diventare papà per la seconda volta nelle prossime ore. A difendere il tricolore saranno dunque Flavio Cobolli e Matteo Berrettini , già lo scorso anno determinanti nel gruppo di qualificazione nel capoluogo emiliano, e il “figliol prodigo” Lorenzo Sonego , chiamato in sostituzione del carrarino , oltre agli specialisti del doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori , giunti in semifinale alla Inalpi Arena.

"Quanto sono forti i nostri singolaristi"

"La nostra è una squadra davvero unita, formata prima di tutto da amici, cosa molto positiva perché nei momenti di difficoltà sappiamo sostenerci a vicenda - ha sottolineato proprio ‘Wave’ a Torino - Anzi, per quanto sono forti i nostri singolaristi, speriamo addirittura di non giocare il doppio perché abbiamo tanta fiducia in loro. Ma se servisse, saremo i primi a farci trovare pronti se e quando ci sarà occasione". Il primo ostacolo sulla strada dell’Italia, n.1 del seeding, è l’Austria, approdata per la prima volta alle Finals eliminando la Finlandia a febbraio e poi l’Ungheria a domicilio. Jurgen Melzer, ex n.8 del ranking mondiale e dal 2023 capitano dopo aver rappresentato il suo Paese in 38 incontri, fa affidamento su Filip Misolic (n.80 Atp, ma non impiegato contro i magiari), Jurij Rodionov (n.160, due punti individuali in Ungheria), Lukas Neumayer (n. 188) e per il doppio su Alexander Erler e Lucas Miedler, rispettivamente n.43 e 23 di specialità). Sulla carta un avversario alla portata del team tricolore, che in caso di successo troverebbe poi in semifinale venerdì la vincente fra Francia e Belgio.

Pericolo ceco

E qui l’asticella si alzerebbe visto che, salvo cambiamenti in extremis nelle convocazioni (possibili fino a questa mattina) i transalpini possono contare su Rinderknech, Moutet, Mpetshi Perricard, Bonzi e Herbert, mentre i ‘diavoli rossi’ (già opposti all’Italia lo scorso anno) schierano i giovani emergenti Bergs, Collignon e Blockx più i collaudati doppisti Gille e Vliegen. Sono in calendario giovedì i due quarti della metà inferiore del tabellone, con a partire dalle 10 un interessante Spagna-Repubblica Ceca: è vero che il team guidato da David Ferrer ha in organico anche Carlos Alcaraz, aggiuntosi a quelli che Marbella hanno staccato il pass rimontando la Danimarca (Martinez, Munar, Carreño Busta e il doppista Granollers), ma con Lehecka, Mensik e Machac i cechi sono assai temibili. E anche la Germania di Sascha Zverev non può dormire sonni tranquilli in vista dell’Argentina di Cerundolo & Co. Insomma, per riuscire ad alzare di nuovo la mitica insalatiera d’argento ci sarà da sudare per l’Italtennis.