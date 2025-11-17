Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L'Italia di Coppa Davis senza Sinner e Musetti: i pericoli e dove può arrivare

La forza del gruppo nella squadra di Volandri. Vavassori: "Abbiamo singolaristi forti"
Gianluca Strocchi
6 min
sinnerCoppa DavisBerrettini

Con ancora vive le emozioni delle Atp Finals (con tanto tricolore sia in singolare che in doppio) è già tempo di un’altra missione per l’Italtennis. Domani infatti, con il confronto fra Francia e Belgio (ore 16, diretta tv SuperTennis) prende il via la Final 8 di Coppa Davis in programma fino a domenica 23 sui campi in sintetico allestiti negli spazi di Bologna Fiere (Centrale da 10mila posti, la SuperTennis Arena). Mercoledì pomeriggio, poi, sarà la volta degli azzurri, a caccia del terzo sigillo consecutivo dopo i successi a Malaga nel 2023 e 2024. In questo caso, però, capitan Filippo Volandri dovrà fare a meno della punta di diamante Jannik Sinner, protagonista fino in fondo a Torino, come pure dell’altro top 10 Lorenzo Musetti, anch’egli reduce dalle Finals e in procinto di diventare papà per la seconda volta nelle prossime ore. A difendere il tricolore saranno dunque Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, già lo scorso anno determinanti nel gruppo di qualificazione nel capoluogo emiliano, e il “figliol prodigo” Lorenzo Sonego, chiamato in sostituzione del carrarino, oltre agli specialisti del doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori, giunti in semifinale alla Inalpi Arena.

"Quanto sono forti i nostri singolaristi"

"La nostra è una squadra davvero unita, formata prima di tutto da amici, cosa molto positiva perché nei momenti di difficoltà sappiamo sostenerci a vicenda - ha sottolineato proprio ‘Wave’ a Torino - Anzi, per quanto sono forti i nostri singolaristi, speriamo addirittura di non giocare il doppio perché abbiamo tanta fiducia in loro. Ma se servisse, saremo i primi a farci trovare pronti se e quando ci sarà occasione". Il primo ostacolo sulla strada dell’Italia, n.1 del seeding, è l’Austria, approdata per la prima volta alle Finals eliminando la Finlandia a febbraio e poi l’Ungheria a domicilio. Jurgen Melzer, ex n.8 del ranking mondiale e dal 2023 capitano dopo aver rappresentato il suo Paese in 38 incontri, fa affidamento su Filip Misolic (n.80 Atp, ma non impiegato contro i magiari), Jurij Rodionov (n.160, due punti individuali in Ungheria), Lukas Neumayer (n. 188) e per il doppio su Alexander Erler e Lucas Miedler, rispettivamente n.43 e 23 di specialità). Sulla carta un avversario alla portata del team tricolore, che in caso di successo troverebbe poi in semifinale venerdì la vincente fra Francia e Belgio.

Pericolo ceco

E qui l’asticella si alzerebbe visto che, salvo cambiamenti in extremis nelle convocazioni (possibili fino a questa mattina) i transalpini possono contare su RinderknechMoutetMpetshi Perricard, Bonzi e Herbert, mentre i ‘diavoli rossi’ (già opposti all’Italia lo scorso anno) schierano i giovani emergenti Bergs, Collignon e Blockx più i collaudati doppisti Gille e Vliegen. Sono in calendario giovedì i due quarti della metà inferiore del tabellone, con a partire dalle 10 un interessante Spagna-Repubblica Ceca: è vero che il team guidato da David Ferrer ha in organico anche Carlos Alcaraz, aggiuntosi a quelli che Marbella hanno staccato il pass rimontando la Danimarca (Martinez, Munar, Carreño Busta e il doppista Granollers), ma con Lehecka, Mensik e Machac i cechi sono assai temibili. E anche la Germania di Sascha Zverev non può dormire sonni tranquilli in vista dell’Argentina di Cerundolo & Co. Insomma, per riuscire ad alzare di nuovo la mitica insalatiera d’argento ci sarà da sudare per l’Italtennis.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS