Chapeau Alcaraz, la sconfitta è con stile: “Contro Sinner non ho perso per il dolore alla gamba”

TORINO - È stato un Carlos Alcaraz molto verboso quello che ha perso, da nuovo numero 1 del mondo di fine anno, l’atto decisivo delle Nitto ATP Finals 2025 a Torino. Nel corso del match ha parlato più volte con il suo team, anche in modo animato. Quasi a fine gara ha detto… “basta, non vado più a rete”, e poco dopo si è smentito venendo regolarmente punito dai passanti millimetrici di Sinner. I due si stimano, si rispettano, si inseguono e si stimolano. Tutti sentimenti veri emersi anche nelle dichiarazioni di fine partita: "Grazie al pubblico - ha detto Alcaraz in premiazione - che ha seguito il torneo con grande partecipazione per tutta la settimana. Sono comunque contento della performance e del livello espresso in finale".
Alcaraz e i complimenti a Sinner
Molti i complimenti rivolti al suo amico-rivale: "Sei un gran giocatore e un gran lavoratore e hai un team molto valido. Ogni volta, dopo una sconfitta, sai reagire e tornare più forte di prima. Un ringraziamento lo rivolgo alla mia famiglia e al mio team, composto da persone splendide che mi sostengono e motivano ogni giorno. Sono orgoglioso di avervi al mio fianco. È stato un anno lungo e abbiamo vinto molti tornei importanti, non questo ma a Torino ho riconquistato il posto di numero 1 al mondo a fine stagione ed è stato un goal fantastico".
Alcaraz avvisa Sinner: "Preparati"
Uno sguardo e una battuta di Carlos Alcaraz non sono mancati in ottica stagione 2026: "Preparati – ha detto a Jannik - perché dopo un po' di riposo cercherò di ripresentarmi al meglio in Australia. Tu dovrai fare altrettanto". La chiusura è stata siglata con un altro bel pensiero rivolto al pubblico torinese: "Avete creato una grande atmosfera per l'intera settimana. Oggi eravate ovviamente schierati a fare il tifo per Jannik, ma siete stati molto rispettosi nei miei confronti". Grande applauso per Carlos e coro spontaneo che ha riempito l'arena: "Grazie ancora - ha concluso - e spero di rivedervi il prossimo anno. Sette giorni di grandi emozioni. Grazie Torino".
Alcaraz non cerca scuse: "Non ho perso per i problemi alla gamba"
In conferenza stampa Alcaraz, mai così avanti alle ATP Finals (dove al massimo aveva raggiunto la semifinale) ha parlato del fastidio alla gamba che l’ha costretto al “medical time out” e alla fasciatura, dopo un altro intervento del fisioterapista: "Cerco di recuperare per questo problema emerso in finale. Quindi andrò a Bologna per le Finals 8 di Davis Cup nella speranza di poter fare la mia parte e dunque giocare. Comunque voglio sottolineare che non ho perso per la gamba. Ho sentito qualcosa, ma questo non mi ha impedito di giocare come volevo". Anche per questo “chapeau” Carlos e grazie per lo spettacolo offerto.
Alcaraz avvisa Sinner: "Preparati"
