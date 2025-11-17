Chapeau Alcaraz, la sconfitta è con stile: “Contro Sinner non ho perso per il dolore alla gamba”

TORINO - È stato un Carlos Alcaraz molto verboso quello che ha perso, da nuovo numero 1 del mondo di fine anno, l’atto decisivo delle Nitto ATP Finals 2025 a Torino . Nel corso del match ha parlato più volte con il suo team, anche in modo animato. Quasi a fine gara ha detto… “basta, non vado più a rete”, e poco dopo si è smentito venendo regolarmente punito dai passanti millimetrici di Sinner . I due si stimano, si rispettano, si inseguono e si stimolano. Tutti sentimenti veri emersi anche nelle dichiarazioni di fine partita: "Grazie al pubblico - ha detto Alcaraz in premiazione - che ha seguito il torneo con grande partecipazione per tutta la settimana. Sono comunque contento della performance e del livello espresso in finale".

Alcaraz e i complimenti a Sinner

Molti i complimenti rivolti al suo amico-rivale: "Sei un gran giocatore e un gran lavoratore e hai un team molto valido. Ogni volta, dopo una sconfitta, sai reagire e tornare più forte di prima. Un ringraziamento lo rivolgo alla mia famiglia e al mio team, composto da persone splendide che mi sostengono e motivano ogni giorno. Sono orgoglioso di avervi al mio fianco. È stato un anno lungo e abbiamo vinto molti tornei importanti, non questo ma a Torino ho riconquistato il posto di numero 1 al mondo a fine stagione ed è stato un goal fantastico".

Alcaraz avvisa Sinner: "Preparati"

Uno sguardo e una battuta di Carlos Alcaraz non sono mancati in ottica stagione 2026: "Preparati – ha detto a Jannik - perché dopo un po' di riposo cercherò di ripresentarmi al meglio in Australia. Tu dovrai fare altrettanto". La chiusura è stata siglata con un altro bel pensiero rivolto al pubblico torinese: "Avete creato una grande atmosfera per l'intera settimana. Oggi eravate ovviamente schierati a fare il tifo per Jannik, ma siete stati molto rispettosi nei miei confronti". Grande applauso per Carlos e coro spontaneo che ha riempito l'arena: "Grazie ancora - ha concluso - e spero di rivedervi il prossimo anno. Sette giorni di grandi emozioni. Grazie Torino".