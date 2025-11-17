Gli atleti Lotto Henry Patten e Harri Heliövaara conquistano il loro primo titolo alle Nitto ATP Finals 2025

Henry Patten ed Harri Heliövaara si sono aggiudicati per la prima volta il prestigioso titolo di doppio alle Nitto ATP Finals , evento conclusivo della stagione ATP e palcoscenico riservato ai migliori otto team dell’anno. Nella cornice della Inalpi Arena di Torino, Patten e Heliövaara hanno disputato una finale impeccabile. Con un gioco brillante e aggressivo e una visione tattica perfettamente condivisa, hanno dominato i momenti chiave del match conquistando uno dei trofei più ambiti del circuito. Il trionfo di Patten e Heliövaara con Lotto , rappresenta un grande successo: una conferma del ruolo di primo piano del marchio italiano al fianco di atleti d’élite, grazie alla continua ricerca e innovazione per realizzare calzature e abbigliamento da tennis di altissimo livello. Un successo che testimonia l’impegno dell’azienda montebellunese nel supportare le straordinarie performance dei propri atleti sui palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale

Focus on Lotto Sport Italia

Fondata nel 1973 a Montebelluna, nel cuore del distretto calzaturiero veneto, Lotto è oggi una delle realtà italiane più riconosciute nel panorama sportivo internazionale. L’esordio nel settore delle calzature sportive avviene con le scarpe da tennis, seguite presto da modelli da basket, pallavolo, atletica e calcio. Fin da subito, il nome dell’azienda diventa riconoscibile grazie all’iconico simbolo della doppia losanga — fusione visiva di un campo da tennis e uno da calcio — emblema di passione, rispetto e fair play. Nei decenni, Lotto ha accompagnato campioni leggendari come John Newcombe, Dino Zoff, Martina Navratilova, Cafu e Francesca Schiavone in alcune delle imprese più memorabili dello sport mondiale. La capacità di coniugare ricerca tecnica e senso estetico ha reso il brand un punto di riferimento tanto per atleti professionisti quanto per gli amanti dello stile sportivo contemporaneo. Con più di 15 club calcistici nel mondo – tra cui l’italiana AC Monza – e oltre 200 calciatori professionisti che scelgono le sue calzature, Lotto continua a calcare i campi con passione e innovazione. Lo stesso spirito guida il suo impegno nel tennis, dove sostiene una squadra internazionale di oltre 200 atleti di ogni categoria, in rappresentanza di più di 50 nazioni. La sua offerta si articola in diverse linee, dalla performance pura alle collezioni lifestyle di Lotto Leggenda, che reinterpretano i modelli iconici del passato in chiave moderna. Il 50° anniversario, celebrato nel 2023, ha segnato un nuovo capitolo nella storia del brand, con il lancio di edizioni speciali che rendono omaggio ai suoi modelli più rivoluzionari, come la Stadio e la Zhero Gravity, prima scarpa da calcio senza lacci al mondo. Con radici profonde e lo sguardo sempre rivolto al futuro, Lotto continua a essere sinonimo di eccellenza italiana nello sport, capace di unire performance, autenticità e stile senza tempo.