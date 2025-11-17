"Meglio per noi": l'Italia di Davis senza Sinner e Musetti scalda l'Austria

"Non è facile che, con la sostituzione di alcuni giocatori, la squadra possa mantenere la stessa forza: alla fine è meglio per noi". Così il capitano della squadra di Coppa Davis dell' Austria , Jürgen Melzer , ha commentato l'assenza di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti nell'Italia guidata da Filippo Volandri, e con cui gli austriaci dovranno battersi mercoledì nei quarti di finale a Bologna. Melzer ha però riconosciuto che "siamo gli sfavoriti della sfida, se ci concentriamo sui giocatori dell'Italia, e quelli che potrebbero sostituirli, hanno infatti un ranking superiore".

Melzer: "Nostre possibilità aumentate." E su Volandri...

Il capitano della nazionale austraica si è poi soffermato sulle possibilità di vittoria della propria squadra, aggiungendo: "Direi che le possibilità per noi sono leggermente aumentate, ma dobbiamo giocare nel modo migliore possibile", anche perché, "in Coppa Davis ci sono sempre state sorprese anche negli anni passati e qualsiasi nazione può avere una giornata storta: tutto può succedere, la nostra squadra ha giocato bene negli ultimi quattro scontri, perché non potrebbe andare così anche una quinta volta?". Infine, Melzer ha commentato il suo rapporto con Volandri: "Ci conosciamo dai tempi dei tornei junior, visto che siamo dello stesso anno" e "quando è uscito il sorteggio ci siamo scambiati alcuni messaggi: non solo Filippo, ma tutta la squadra italiana ci ha accolti calorosamente".