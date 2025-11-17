Binaghi: "Sinner e Alcaraz come Nadal e Federer". E sugli slam a Roma...

"Sinner il Nadal italiano? E' perfetto. Alcaraz ha un talento paragonabile a quello di Federer, mentre Jannik ha la costanza che è stata la caratteristica vincente di Nadal". Lo ha detto il presidente della Fitp, Angelo Binaghi durante la puntata numero 777 de 'La Politica nel Pallone' su Rai Gr Parlamento, all'indomani del trionfo bis di Jannik Sinner alle Atp Finals grazie al successo in finale su Carlos Alcaraz . "Siamo ancora lontani dal vedere il Sinner migliore. Pensate a che spettacolo ci aspetta nei prossimi dieci anni. Tre italiani alle Finals? Quel che è successo in questi anni ci legittima a sognare qualunque cosa, anzi ci dimostra che abbiamo sempre sognato meno di quanto potessimo e dovessimo. Abbiamo Flavio Cobolli c he ha fatto una grande annata, credo non gli sia precluso nulla".

"Uno slam a Roma? Farò di tutto"

"Trasformare il torneo Roma da master 1000 in un Grande Slam? Non si può pensare di farlo da oggi a domani, ma una Federazione come la nostra è legittimo che ci pensi. C'è solo questo grande obbiettivo, tutto il resto lo abbiamo raggiunto. Ma è difficilissimo. Se non c'è condivisione e sforzo in termini di impianti da parte dello Stato. Se riuscissimo ad avere questa condivisione credo che l'obiettivo sarebbe raggiungibile in tempi ragionevoli", ha spiegato. "Non sono ancora riuscito a far capire al Governo quanto può far ottenere al nostro Paese anche in termini di ricadute economiche oltre che di impatto sociale e credibilità. Ci proverò finchè farò il dirigente. Farò di tutto per condividere sogni e progetti anche con chi istituzionalmente deve aiutarci a raggiungerli. La crescita del torneo di Roma deve essere accelerata. Perché ora abbiamo risultati irripetibili, se non ce la facciamo noi in Italia con queste condizioni attuali, non ce la farà nessuno nei prossimi 100 anni", ha aggiunto. Al momento "le ricadute economiche sono di altissimo livello - conclude - Passare a un Grande Slam significherebbe moltiplicarle per 4 o per 5 ogni anno".

"Una finale italiana agli Internazionali il mio sogno"

"Un mio sogno nel cassetto? Uno è di sicuro quello che ha fatto nel femminileaspettiamo un re di Roma che vinca gli Internazionali Bnl d'Italia nel tabellone maschile, manca dal '76 e il prossimo anno sono 50 anni, credo siano maturi i tempi perché questo possa avvenire. Abbiamo uno squadrone nel settore maschile, 10 giocatori tra i primi 100, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Sogno una finale tutta italiana come avvenne aglicon. Alcaraz e Sinner? Sono due giocatori straordinari, ieri hanno giocato a livelli incredibili, è stato uno spettacolo difficile da raccontare - ha proseguito - C'è grande differenza tra loro e il resto del tennis mondiale. Lo dicevo già 5 o 6 anni fa, quando Alcaraz ha iniziato a vincere prima di Jannik. Ma io mi tengo Jannik perché mi dà una sicurezza e forza mentale incredibili e ha margini di miglioramento grandi sia fisici che tecnici. Siamo ancora lontani dal vedere il Sinner migliore, pensate che spettacolo ci aspetta ne prossimi 10 anni".