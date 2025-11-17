Davis, Volandri carica l'Italia. Berrettini e Cobolli: "Dura senza Sinner e Musetti ma..."

BOLOGNA - Calato il sipario sulle Atp Finals di Torino con l'ennesimo trionfo di Jannik Sinner, il secondo di fila nel "Master" di fine anno, il meglio del circo internazionale della racchetta si sposta in Emilia Romagna. Da domani, sul cemento indoor della SuperTennis Arena di BolognaFiere, andranno in scena le Finali di Coppa Davis . L'Italia, capitanata da Filippo Volandri, si presenta ai nastri di partenza "spuntata", viste le assenze di Sinner e di Lorenzo Musetti . Il team azzurro, detentore del titolo e reduce dalle vittorie del 2023 e del 2024, è comunque competitivo e punterà sui "singolaristi" Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini e sui "doppisti" Simone Bolelli e Andrea Vavassori . Se questi ultimi, semifinalisti a Torino nelle Finals di doppio, sembrano certi del posto come titolari della specialità, a due giorni dall'esordio - in programma mercoledì, dalle 16, contro l'Austria - Cobolli, Sonego e Berrettini appaiono "in lotta" per scendere in campo nei due match di singolare. Fiducioso, nonostante le assenze, il presidente della Fitp, Angelo Binaghi : "I ragazzi ce la metteranno tutta per mantenere la Coppa Davis in Italia per il terzo anno consecutivo".

La conferenza di Volandri

Per Volandri, invece, "si riparte da zero, non giochiamo per la terza ma per cercare di vincere la Davis del 2025. Siamo una squadra forte, in una Final Eight fra le più equilibrate di sempre, e una prima finale sarà mercoledì contro l'Austria. In Davis le classifiche non contano ma sono orgoglioso di aver trovato un'energia enorme, è l'energia del gruppo che ha fatto la differenza in questi anni e sono convinto che avrà un ruolo importante anche stavolta. C'è una motivazione enorme e si percepisce nell'aria". Berrettini declina il ruolo di leader "ma di sicuro ho tanta voglia di stare qua, è sempre un piacere enorme. Capisco le scelte dei ragazzi, sono sempre stati presenti negli anni scorsi, ma noi andiamo avanti con un gruppo compatto e fortissimo, tanto che abbiamo lasciato a casa il numero 26 del mondo (Darderi, ndr)". "La nostra forza è che non c'è nessun numero 1, lo siamo tutti, stiamo lavorando per dare il meglio e farci trovare pronti mercoledì - gli fa eco Cobolli - Mancano due grandi pedine, ma abbiamo una squadra fortissima e il nostro grande senso di appartenenza a questa competizione e questa nazione ci renderà più forti lungo il nostro cammino". Gli avversari di mercoledì, di contro, non intendono giocare da sconfitti in partenza.

Melzer: "Austria sfavorita"

"Siamo sfavoriti, ma siamo convinti di poter fare una sorpresa. L'Italia gioca in casa ed è forte anche senza Sinner e Musetti: non sono tante le squadre a potersi permettere certi lussi. In Coppa Davis, però, il ranking e la forza non contano; quel che conta è essere più bravi in una sola giornata", ha detto Jurgen Melzer, capitano dell'Austria. I favori del pronostico per il successo finale e la conquista dell'insalatiera sono tutti per la Spagna, che quest'anno potrà contare sulla presenza del numero uno del mondo Carlos Alcaraz. Da tenere d'occhio, poi, la Germania del numero tre del ranking Atp, Alexander Zverev, che però ha stupito tutti dichiarando un paio di giorni fa che la Davis è un po' come un torneo di esibizione. Le danze cominceranno domani. Il primo match dei quarti di finale oppone la Francia al Belgio, dalle 16. Mercoledì spazio all'Italia contro l'Austria. Giovedì gli altri due quarti: dalle 10 Spagna contro Repubblica Ceca; non prima delle 17 Argentina contro Germania. Le semifinali sono in programma venerdì e sabato: gli azzurri in caso di vittoria contro l'Austria giocherebbero venerdì contro la vincente di Francia-Belgio. Domenica pomeriggio, infine, si disputerà la finalissima.