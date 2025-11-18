"Alcaraz tra Federer e Sampras, Sinner macchina spaventosa. E vi dico chi è il numero 3..."

Omar Camporese conosce bene Torino avendo dato il meglio del proprio tennis quando si allenava alle Pleiadi di Moncalieri negli anni ’90 e il club presieduto allora da Carlo Bucciero “cullava” il meglio del tennis italiano, avendo come tecnico di riferimento Riccardo Piatti: “E’ sempre un piacere tornare a Torino – sottolinea il bolognese – e rivedere tanti vecchi amici”. Commentatore per la Rai, Omar ha vissuto in prima linea la quinta edizione torinese delle Nitto ATP Finals , vinta da Jannik Sinner in finale su Carlos Alcaraz: “Una finale intensa - ha proseguito – nella quale ha fatto la differenza la capacità di Jannik di giocare in maniera perfetta i punti che contavano di più . E’ proprio questa la caratteristica che mi impressiona di più del nostro campione. Nella prima frazione ha annullato il set point con una grande seconda palla di servizio e nel tie-break è stato lucidissimo quando ha centrato il secondo mini-break del 5-3. Nel secondo set ha prima recuperato il break, poi ne ha ottenuto un altro nel 12° gioco trionfando a Torino per la seconda volta consecutiva”. Che finale è stata? “Quella attesa con Sinner che è riuscito a dare il meglio sul terreno che preferisce più di tutti, il duro indoor. Le 31 vittorie consecutive su questa superficie la dicono lunga sulla sua attitudine”.

Musetti potenziale numero 3

Quali sono le principali differenze tra lui e Alcaraz? “Jannik è una “macchina” spaventosa, dotato di una solidità unica ed è capace di imprimere un ritmo incredibile ai suoi colpi. Ciò che maggiormente mi stupisce è la sensazione che dà di poter fare il punto ogni qualvolta ne abbia la necessità. Se gli occorre un ace ecco che lo estrae dal cilindro, e ciò vale ormai anche per gli altri colpi. Alcaraz è la fantasia al potere, con la possibilità di inventare tennis in ogni momento, paragonabile a Federer e Sampras. Il loro incrocio regala spettacolo al pubblico per questa differenza di stili. Nel complesso il tennis di oggi, e l’ho detto più volte, è un po’ monocorde e a volte noioso. Molto diverso da quando giocavo io e i personaggi di spicco erano i Becker e gli Edberg”. Dietro agli attuali numeri uno e due c’è un abisso, lo conferma? “Lo dice la classifica. Hanno creato un solco enorme e il terzo, Zverev, è nell’ultima classifica ATP staccato di 6000 punti da loro. C’è meno divario tra il numero 3 e il numero 300 del mondo, pazzesco”. Difficile individuare dunque oggi un vero numero 3? “Sulla terra rossa potrebbe essere Musetti. Peccato per il carrarino che ha fatto una gran rincorsa per arrivare a Torino e alla fine ce l’ha fatta ma nella prima partita contro Fritz era evidentemente frastornato e alla ricerca delle migliori condizioni di gioco. Meno male che dal prossimo anno i giochi per i migliori otto saranno chiusi dopo il Masters 1000 di Parigi e gli aventi diritto potranno prepararsi tutti adeguatamente per la settimana delle Finals”.