Domina il tennis, cresce nel golf e vola sui kart: Sinner, fenomeno senza freni

Tre argomenti sono centrali nel Sinner-pensiero: tennis, golf, kart . Lo sci c’è, ma è come un ricordo di infanzia che ogni tanto affiora. Tanto sai sempre come si fa, anche se è passato tanto tempo dall’ultima volta. Con la racchetta in mano, Jannik da Sesto è un... Maestro . Certificato dall’ultima impresa torinese. Due set a zero spingendo forte sull’acceleratore rifilati al nemico-amico Alcaraz e cattedra confermata, con lezione allegata: sul duro, al coperto, non ce n’è per nessuno, tanto che non perde dalla finale del 2023 sempre sotto la Mole, contro Nole Djokovic all’ultimo vero, grande acuto della carriera leggendaria. Quasi un passaggio di consegne generazionale, fra i due. Il torneo dei big ha avvicinato ulteriormente Jan al rivale Carlos in classifica, dove li dividono 550 punti (12050 lo spagnolo numero 1, 11500 l’italiano). Da Alicante 2019 (anno del primo incontro ravvicinato) alla domenica torinese, è stata una lunga avventura. E da qui... all’eternità sportiva sarà un duello reiterato, salvo intromissioni adesso non all’orizzonte. "Vedo più Alcaraz dei miei cari - tanto per chiarire - e anche a New York sceglievo un ristorante e lo ritrovavo...".

Sinner e la passione per il golf

Dalla Grande Mela al prato verde. Nel golf, è noto, ci va pazienza e controllo. Un mondo dove Jannik si sta immergendo sempre più. Partendo dal basso, per risalire verso posizioni più consone al suo rango, ovvio. Sul green impera ancora il suo allenatore Darren Cahill - al momento inarrivabile - e anche coach Simone Vagnozzi è niente male. Ma Jan sta arrivando, più bravo ogni giorno che passa: ora prende la pallina, ahaha. No, scherzi a parte, sale di tono perché lui non “accetta di perdere”, in ogni competizione. E alla vigilia dell’Australia, nel 2026 che verrà, pare che team Sinner e team Alcaraz abbiano in mente una sorta di Ryder Cup fra di loro.

Sinner fenomeno anche sui kart

Ma è sgommando che Sin-sational è the boss. Sì, al volante con passione e decisione. Sui kart vince, eccome se vince. E posta orgogliosamente i podi con gli sconfitti di turno, da Darren in giù. "Avrei voluto fare il pilota, ma la mia famiglia non aveva i mezzi... Hanno fatto tanti sacrifici per me e non smetterò di ringraziali". Ne è venuto su un tennista con i fiocchi, quindi solo applausi per Siglinde e Hanspeter, rimasti sui monti a lavorare. Ma il rombo dei motori è parte di Jan. Ama guidare e anche a Torino è arrivato nella notte al volante della sua Audi. Ama la Formula 1, ovvio. E c’è tutta una pattuglia di piloti che lo adora. Nella speciale classifica dei sinneristi, infatti, ci sono Leclerc, Piastri, Russell, Antonelli, senza dimenticare quelli Rossi delle altre categorie, da Giovinazzi a Guidi fino a Bagnaia. Insomma, lui mette assieme Ferrari, McLaren e Mercedes, non da tutti i giorni. Una sorta di patto della concordia del tifo. E Kimi è venuto a Torino, all’Inalpi Arena, per sostenerlo. "È un piacere: finalmente ci conosciamo, c...o", ha esclamato Jannik abbracciandolo sul parterre. Stefano Domenicali, che della F1 è il capo-presidente, poi, è fedelissimo del suo angolo. C’era a Wimbledon per il trionfo storico; c’era qui, per la conferma delle conferme. Un rapporto speciale, fra i due. Tanto che Domenicali è un membro del consiglio direttivo della Fondazione Jannik Sinner, nata per aiutare i giovani. Questa compagnia basta per sgommare con la fantasia. Tanto che il nostro fenomeno pensa già a un post carriera tennistico al volante. Tremate, piloti, tremate.

