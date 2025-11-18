TORINO - Carlos Alcaraz non scenderà in campo per le finali della Coppa Davis in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre con l'esordio della Spagna previsto giovedì 20 novembre (ore 10:00) contro la Repubblica Ceca nei quarti di finale.Il giocatore sui social ha ufficializzato con grande rammarico il forfait scrivendo: "Mi dispiace molto annunciare che non potrò giocare con la Spagna la Coppa Davis a Bologna...Ho un edema all'ischiotibiale della gamba destra e la raccomandazione medica è di non competere. Ho sempre detto che giocare per la Spagna è la cosa più grande che c'è e non vedevo l'ora di aiutare a combattere per l'Insalatiera. Torno a casa con il dolore nel cuore"

Un forfait nell'aria: i report

Dalla Spagna, nella notte, il portale "El Partidazo de COPE" riportava che il vincitore del Roland Garros e degli Us Open avrebbe alzato bandiera bianca a causa di un edema muscolare al bicipite femorale destro. L'inviato aveva anche aggiunto durante la diretta streaing "A quest’ora della notte posso riassumere tutto nella frase ‘se gioca, si rompe’, se gioca c’è un rischio molto alto che si possa rompere il muscoli - aggiunge- D’accordo con il suo team Carlos avrebbe già deciso di non correre ulteriori rischi".

Infortunio nella fase a gironi

Carlos Alcaraz è arrivato a Bologna in un van da Torino lunedì dopo un viaggio di oltre tre ore. Lui e Ángel Ruiz Cotorro si erano recati in clinica per una risonanza magnetica al bicipite femorale destro. Secondo Marca, l'infortunio si è verificato durante la fase a gironi delle Finals ed è peggiorato in semifinale contro Felix Auger-Aliassime e in finale contro Jannik Sinner. I risultati delle sue visite mediche sono stati inviati direttamente a Juanjo López, il medico personale del numero uno al mondo.