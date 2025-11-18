Massimo Mauro e quell’aneddoto con Sinner al campo da golf dopo la sfida con Alcaraz

“Lo sport deve essere per tutti, in particolare per le giovani generazioni”. Così Massimo Mauro, ex calciatore e Presidente della Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport, durante la presentazione del libro dell’avvocato Vito Cozzoli, “L’anima sociale e industriale dello sport”, con la prefazione di Giuseppe Marotta, in occasione del Social Football Summit all’Allianz Stadium di Torino. “Con la Fondazione stiamo sostenendo 219 progetti per promuovere lo sport gratuito nelle periferie torinesi”, ha sottolineato Mauro. Nel corso del panel, pensato per raccontare cosa rende davvero unico lo sport, Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato, già presidente e ad di Sport e Salute, ha ricordato quanto sia fondamentale il “potere trasformativo dello sport”, raccontato nel libro in cui “si intrecciano visione, valori e storie e viene svelato il doppio volto dello sport: quello industriale, che è motore di innovazione e crescita economica, e quello sociale, che contribuisce alla creazione di comunità sane e al benessere collettivo”.
L'aiuto di Sinner
Un aiuto, secondo Massimo Mauro, arriva anche dai campioni, come Sinner: “E’ un grande esempio per i giovani. Ha dimostrato che con il sacrificio e la dedizione si può raggiungere qualunque risultato, e che anche nella vita di tutti i giorni bisogna avere la consapevolezza di aver dato il massimo”. Mauro ha poi rivelato di aver incontrato Sinner su un campo da golf torinese, ieri mattina, all’indomani della partita vinta con Alcaraz, mentre si allenava con Edoardo Molinari, e di essere rimasto sorpreso dall’atteggiamento di Jannik: “Tanto tranquillo e determinato nella finale delle ATP Finals, un po’ nervoso sul campo da golf, mentre tentava di migliorarsi”. Alla perenne ricerca della perfezione.