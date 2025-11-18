Massimo Mauro e quell’aneddoto con Sinner al campo da golf dopo la sfida con Alcaraz

“Lo sport deve essere per tutti, in particolare per le giovani generazioni”. Così Massimo Mauro, ex calciatore e Presidente della Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport, durante la presentazione del libro dell’avvocato Vito Cozzoli, “L’anima sociale e industriale dello sport”, con la prefazione di Giuseppe Marotta, in occasione del Social Football Summit all’Allianz Stadium di Torino. “Con la Fondazione stiamo sostenendo 219 progetti per promuovere lo sport gratuito nelle periferie torinesi”, ha sottolineato Mauro. Nel corso del panel, pensato per raccontare cosa rende davvero unico lo sport, Vito Cozzoli, amministratore delegato di Autostrade dello Stato, già presidente e ad di Sport e Salute, ha ricordato quanto sia fondamentale il “potere trasformativo dello sport”, raccontato nel libro in cui “si intrecciano visione, valori e storie e viene svelato il doppio volto dello sport: quello industriale, che è motore di innovazione e crescita economica, e quello sociale, che contribuisce alla creazione di comunità sane e al benessere collettivo”.