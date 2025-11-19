Sinner, relax e recupero verso il 2026. Dove farà la preparazione, a gennaio subito sfida con Alcaraz!

In programma ridurre le uscite e concentrarsi su Slam e 1000

Fondamentale per lui sarà ricaricare al meglio le batterie (da qui anche la rinuncia alla Coppa Davis) per farsi trovare subito pronto nello Slam australiano, dove in quanto campione in carica avrà l’unica grande “cambiale” in scadenza del primo quadrimestre. Poi, tra febbraio e maggio, avrà l’occasione per guadagnare punti e sferrare l’attacco in classifica sull’amico e rivale. Determinanti quindi saranno i 4 Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid) e forse il 500 di Rotterdam, se l’azzurro deciderà di proseguire nella tradizione di giocarlo. Ma, come hanno lasciato intendere anche i suoi coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, nell’intento di allungare la carriera ai massimi livelli, la linea per la programmazione sarà quella di ridurre le uscite e concentrarsi sugli eventi di maggior rilievo, ovvero Slam e 1000. Che quindi peseranno ancora di più, non solo in termini di punti ma pure di pressione.