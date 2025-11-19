Sinner, relax e recupero verso il 2026. Dove farà la preparazione, a gennaio subito sfida con Alcaraz!

Cinquantadue giorni. Sono quelli che mancano al primo match del 2026 di Jannik Sinner: sabato 10 gennaio, a poco meno di due mesi di distanza dall’appassionante ultimo atto delle Atp Finals di Torino, il campione azzurro e Carlos Alcaraz si ritroveranno di fronte, in quel caso in Corea del Sud. I due tennisti più forti al mondo in questo momento, che si sono spartiti i quattro Slam quest’anno contendendosi fino all’ultimo il trono, si affronteranno nell’ambito dello “Hyundai Card Super Match”, esibizione organizzata dalla casa automobilistica all’Incheon Inspire Arena, appena fuori Seul. Per il 24enne di Sesto Pusteria e il 22enne di El Palmar sarà l’occasione per saggiare la condizione in vista degli Australian Open, al via appena otto giorni più tardi, dove entrambi arriveranno senza partite ufficiali del tour nelle gambe. Lo spagnolo parteciperà inoltre al Million Dollar 1 Point Slam, torneo tra professionisti e dilettanti con in palio 1 milione di dollari australiani, inserito tra le manifestazioni di contorno a Melbourne del primo Major stagionale, a cui forse potrebbe unirsi pure l’altoatesino. Diversa però è la chiusura d’anno dei due big, considerando che Carlitos, sempre che l’infortunio che lo ha indotto a rinunciare alla Coppa Davis non comporti cambiamenti di piani, ha in agenda due partite di esibizione negli Stati Uniti (7 dicembre nel New Jersey con Tiafoe e l'8 a Miami con Fonseca), il che accorcerà la sua preparazione.
In vacanza in una meta top secret
È invece ufficialmente in “ferie” da lunedì Sinner, dopo aver definito quello che sarà il futuro prossimo insieme al suo team, che lo aspetta per la preparazione invernale a dicembre, quasi sicuramente al caldo di Dubai (a lavorare sul campo con lui uno sparring d’eccezione come Luciano Darderi), con probabile partenza ai primi del prossimo mese. Adesso però è tempo di riposo. E anche in questo caso, nulla sarà lasciato al caso. Dopo una tappa dai genitori a Sesto Pusteria, la prima vera vacanza di coppia con la partner Laila Hasanovic, in una meta per ora top secret, molto probabilmente al mare. Il n.2 del mondo (550 i punti nel ranking di fine anno che lo separano da Alcaraz) dedicherà il suo tempo libero al relax e al recupero, dopo un’annata complicata fisicamente e mentalmente (caratterizzata dalla sospensione di tre mesi per il caso Clostebol e da 64 partite giocate). Come in ogni off season, magari nel periodo delle festività natalizie che è solito trascorrere a casa, ci sarà anche il tempo per gli sci, altra grande passione di Jannik.
In programma ridurre le uscite e concentrarsi su Slam e 1000
Fondamentale per lui sarà ricaricare al meglio le batterie (da qui anche la rinuncia alla Coppa Davis) per farsi trovare subito pronto nello Slam australiano, dove in quanto campione in carica avrà l’unica grande “cambiale” in scadenza del primo quadrimestre. Poi, tra febbraio e maggio, avrà l’occasione per guadagnare punti e sferrare l’attacco in classifica sull’amico e rivale. Determinanti quindi saranno i 4 Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Madrid) e forse il 500 di Rotterdam, se l’azzurro deciderà di proseguire nella tradizione di giocarlo. Ma, come hanno lasciato intendere anche i suoi coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, nell’intento di allungare la carriera ai massimi livelli, la linea per la programmazione sarà quella di ridurre le uscite e concentrarsi sugli eventi di maggior rilievo, ovvero Slam e 1000. Che quindi peseranno ancora di più, non solo in termini di punti ma pure di pressione.
Cinquantadue giorni. Sono quelli che mancano al primo match del 2026 di Jannik Sinner: sabato 10 gennaio, a poco meno di due mesi di distanza dall’appassionante ultimo atto delle Atp Finals di Torino, il campione azzurro e Carlos Alcaraz si ritroveranno di fronte, in quel caso in Corea del Sud. I due tennisti più forti al mondo in questo momento, che si sono spartiti i quattro Slam quest’anno contendendosi fino all’ultimo il trono, si affronteranno nell’ambito dello “Hyundai Card Super Match”, esibizione organizzata dalla casa automobilistica all’Incheon Inspire Arena, appena fuori Seul. Per il 24enne di Sesto Pusteria e il 22enne di El Palmar sarà l’occasione per saggiare la condizione in vista degli Australian Open, al via appena otto giorni più tardi, dove entrambi arriveranno senza partite ufficiali del tour nelle gambe. Lo spagnolo parteciperà inoltre al Million Dollar 1 Point Slam, torneo tra professionisti e dilettanti con in palio 1 milione di dollari australiani, inserito tra le manifestazioni di contorno a Melbourne del primo Major stagionale, a cui forse potrebbe unirsi pure l’altoatesino. Diversa però è la chiusura d’anno dei due big, considerando che Carlitos, sempre che l’infortunio che lo ha indotto a rinunciare alla Coppa Davis non comporti cambiamenti di piani, ha in agenda due partite di esibizione negli Stati Uniti (7 dicembre nel New Jersey con Tiafoe e l'8 a Miami con Fonseca), il che accorcerà la sua preparazione.
In vacanza in una meta top secret
È invece ufficialmente in “ferie” da lunedì Sinner, dopo aver definito quello che sarà il futuro prossimo insieme al suo team, che lo aspetta per la preparazione invernale a dicembre, quasi sicuramente al caldo di Dubai (a lavorare sul campo con lui uno sparring d’eccezione come Luciano Darderi), con probabile partenza ai primi del prossimo mese. Adesso però è tempo di riposo. E anche in questo caso, nulla sarà lasciato al caso. Dopo una tappa dai genitori a Sesto Pusteria, la prima vera vacanza di coppia con la partner Laila Hasanovic, in una meta per ora top secret, molto probabilmente al mare. Il n.2 del mondo (550 i punti nel ranking di fine anno che lo separano da Alcaraz) dedicherà il suo tempo libero al relax e al recupero, dopo un’annata complicata fisicamente e mentalmente (caratterizzata dalla sospensione di tre mesi per il caso Clostebol e da 64 partite giocate). Come in ogni off season, magari nel periodo delle festività natalizie che è solito trascorrere a casa, ci sarà anche il tempo per gli sci, altra grande passione di Jannik.