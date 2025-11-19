Coppa Davis, diretta Italia-Austria: i quarti di finale in tempo reale

BOLOGNA - Tutto pronto alla SuperTennis Arena dove, a partire dalle ore 16, l' Italia sfiderà l' Austria nei quarti di finale della Coppa Davis . Senza Sinner e Musetti , che hanno rifiutato la convocazione di Volandri, il team azzurro sarà rappresentato da Berrettini , Sonego , Cobolli e dalla coppia Bolelli/Vavassori . Per quanto riguarda la nazionale austriaca, il capitano Melzer si affiderà a Misolic , Rodionov , Neumayer e alla coppia Miedler/Erler per il doppio. Chi passerà il turno se la vedrà in semifinale contro il Belgio che ieri ha regolato la Francia per 2-0.

15:36

Tra poco Italia-Austria: si parte con Berrettini-Rodionov

Si scalda la SuperTennis Arena di Bologna, tra poco inizia il quarto di finale tra Italia e Austria. Il primo match singolare sarà tra Matteo Berrettini e Jurij Rodionov

15:30

Crollo Alcaraz, Spagna sotto shock: non va in Coppa Davis

Il numero 1 al mondo è uscito acciaccato dalla finale di Torino e ha confermato la sua assenza a Bologna: “Torno a casa con il dolore nel cuore” LEGGI TUTTO

15:15

I convocati dell'Austria

Il capitano austriaco Jurgen Melzer risponde con Filip Misolic (n. 79 Atp), Jurij Rodionov (n. 177 Atp), Lukas Neumayer (n. 189 Atp), Lucas Miedler (n. 23 Atp in doppio) e Alexander Erler (n. 43 Atp in doppio)

15:00

I convocati dell'Italia

Il capitano Filippo Volandri, in assenza di Sinner e Musetti, ha convocato Flavio Cobolli (n. 22 Atp), Lorenzo Sonego (n. 39 Atp), Matteo Berrettini (n. 56 Atp), Simone Bolelli (n. 13 Atp in doppio) e Andrea Vavassori (n. 14 Atp in doppio)

14:45

Berrettini e Cobolli: "Dura senza Sinner e Musetti ma..."

Gli atleti azzurri e Volandri sono intervenuti in conferenza stampa in vista del match contro l'Austria: le dichiarazioni LEGGI TUTTO

14:30

Coppa Davis, il calendario

QUARTI DI FINALE

Francia-Belgio 0-2

Italia-Austria (oggi ore 16)

Spagna-Repubblica Ceca (giovedì 20/11, ore 10)

Argentina-Germania (giovedì 20/11, ore 17)

SEMIFINALI

Italia o Austria-Belgio (venerdì 21/11, ore 16)

Spagna o Repubblica Ceca-Argentina o Germania (sabato 22/11, ore 12)

FINALE

Domenica 23 novembre, ore 15

14:15

Italia-Austria, i precedenti

Dopo 35 anni, Italia e Austria torneranno a sfidarsi in Coppa Davis. L'ultimo precedente risale al 1990 quando a Vienna, sempre nei quarti di finale, la nazionale austriaca vinse 5-0. Gli azzurri, però, sono avanti 5-1 con l'ultimo successo dell'Italia nel primo turno del 1972, anche qui col punteggio di 5-0

14:00

Il Belgio vola in semifinale e aspetta Italia-Austria: Francia ko 2-0

Apre Collignon che batte Moutet in tre set: chiude la pratica Bergs che regola in due set Rinderknech LEGGI TUTTO

SuperTennis Arena (Bologna)