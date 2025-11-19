Emozione Berrettini, Cobolli canta: “Il giorno più bello della mia vita”. Italia show in Coppa Davis

Non è costato neppure un set l'esordio dell'Italia in Coppa Davis, che alla SuperTennis Arena di Bologna ha dato il via alla difesa del titolo conquistato nelle due edizioni precedenti superando l'Austria grazie ai successi di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli , usciti vincitori dai match contro Jurij Rodionov e Filip Misolic , sconfitti rispettivamente per 6-3, 7-6 e 6-1, 6-3. Gli azzurri di Filippo Volandri raggiungono così il Belgio, trascinato a sua volta da Raphael Collignon e Zizou Bergs che lunedì 18 hanno sconfitto la Francia di Corentin Moutet (2-6, 7-5, 7-5) e Arthur Rinderknech (6-3, 7-6) : appuntamento alle ore 16 di venerdì 21 novembre. Queste le parole del Martello, autore del primo vantaggio azzurro: "C'è poco da dire, se non che mi siete mancati da morire. Questo è il motivo per cui gioco a tennis, per queste emozioni, questo pubblico, per giocare la Davis. Grazie".

Cobolli: "Giorno più bello della mia vita"

"Non sto giocando solo per me e per la mia squadra ma per tutti - ha aggiunto Berrettini - non si deve mai mollare, anche uno 0-40 bisogna lottare. Questo è il bello della Davis, di questa competizione, ho pensato a portare a casa un punto alla volta e cercare di vincere la partita. Adesso grande gioia ma c'è ancora, speriamo, una partita da fare, fatevi sentire per Flavio e daje". Così invece Cobolli, che al termine del match ha dichiarato di vivere il giorno più bello della sua vita, oltre ad avere intonato il brano "Tutta l'Italia" di Gabry Ponte: "È veramente speciale giocare su questo campo. È decisamente il giorno più bello della mia vita. Ho sempre sognato di indossare questa maglia ed è stupendo giocare qui.Ringrazio il pubblico per il sostegno e ne avremo bisogno ancora per un po'. Matteo ha fatto una grande partita ed è sempre bello vederlo in campo. Mi motiva e motiva tutti noi a fare il nostro meglio in questa competizione. La squadra è compatta e siamo pronti a lottare l'uno per l'altro".

Volandri: "In Davis il Belgio si trasforma"

Anche il capitano della Nazionale è intervenuto per commentare la prestazione dei due singolaristi: "Sono stra contento e orgoglioso sei ragazzi per come hanno gestito e vinto dei match pieni di insidie, oltre che la responsabilità di giocare in Italia. I ranking sono diversi, ma qualche tempo fa abbiamo pagato con il Canada. Abbiamo dimostrato di avere una mentalità vincente, bisogna però fare attenzione perché si tratta di partite complicatissime. Abbiamo fatto punteggio pieno. Con il Belgio sarà un’altra finale perché hanno giocatori che in Davis si trasformano. Bergs è già un ottimo giocatore e ance Cllignon fa tantissimo la differenza in Davis. Berrettini è fatto per queste competizioni. Sa trovare soluzioni in momenti complicati. Ha messo molta più energia di quella che ci eravamo detti. È partito veloce con il rischio di subire il contraccolpo, ma ha sempre tenuto testa all’avversario. Non è mai facile nelel Final 8. Il pubblico ci ha aiutati tantissimo. Anche a Malaga ci era sembrato di giocare a casa perché c’erano tantissimi italiani, ma qui è diverso".